¿Por qué Helena Bonham dejó ‘The White Lotus’ a días del rodaje?

La actriz británica Helena Bonham Carter abandonó el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus apenas unos días después de que iniciaran las grabaciones en Francia, lo que obligó a una reestructuración inmediata del personaje que interpretaría dentro de la serie.

La producción detectó, ya en el set, que el personaje concebido para la actriz no funcionaba como se esperaba dentro de la historia. Esto llevó a una decisión poco común en proyectos de este nivel: reescribir el papel desde cero y buscar una nueva intérprete.

Un portavoz de HBO explicó que el rol “no se alineaba” una vez iniciado el rodaje, lo que derivó en su salida. Pese a ello, la cadena destacó que mantiene una buena relación con Bonham Carter y dejó abierta la puerta a futuras colaboraciones.

¿Quién sustituirá a la actriz?

Hasta ahora, la producción no ha anunciado quién tomará el lugar de Bonham Carter. La búsqueda de una nueva actriz se realizará en las próximas semanas, mientras el equipo continúa trabajando en otros segmentos de la serie para no afectar el calendario de grabación.

El cambio representa un ajuste relevante, ya que el personaje era considerado parte importante de la narrativa de la nueva temporada.

¿Qué se sabe de la nueva temporada?

La cuarta entrega de The White Lotus se desarrolla en la Riviera francesa, con locaciones en ciudades como Cannes y Saint-Tropez. La historia estará vinculada al mundo del cine y al Festival de Cannes, manteniendo la esencia de crítica social que caracteriza a la serie.

El elenco incluye nombres como Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Vincent Cassel y Rosie Perez, entre otros. La producción continúa en marcha pese a la salida de la actriz, con la expectativa de estrenarse en 2027.

Este tipo de modificaciones en pleno rodaje son poco frecuentes en la industria, especialmente en una serie con el nivel de planificación de The White Lotus, lo que convierte este ajuste en uno de los movimientos más llamativos previos a su estreno.

Comentarios