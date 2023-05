¿Porqué Miley Cyrus no realizará gira de su nuevo álbum?

La cantante Miley Cyrus recientemente declaró que no piensa seguir embarcándose en giras que absorban todo su tiempo y necesiten de su entera dedicación, ya que no quiere seguir ‘viviendo en un autobús’; eso refiriéndose al estilo de vida que tiene entre sus shows.

“Tras mi última gira, empecé a replanteármelo. Y concluí que no puedo. No solo no puedo, en el sentido de capacidad, sino que tampoco lo deseo. ¿Quiero dedicar mi vida al placer o realización de los demás o al mío propio?”, se cuestionaba en una publicación de Vogue.