Premios Juventud 2025: estas son las categorías y los nominados

Bad Bunny y Danny Ocean encabezan con seis nominaciones cada uno la lista de postulados a los Premios Juventud 2025, que este año se celebrarán por primera vez fuera de Estados Unidos.

La gala tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali, en Ciudad de Panamá, informó este martes TelevisaUnivision.

Entre los más nominados también destacan Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, con cinco menciones cada uno.

En total, 231 artistas competirán en 41 categorías, de las cuales 30 corresponden a música, tres a televisión y streaming, y ocho a redes sociales.

Los ganadores se definirán mediante votación popular, tras un periodo de elegibilidad que abarcó del 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025.

Este año los galardones presentan ocho categorías inéditas, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce fusiones de sonidos tradicionales con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para mezclas de pop con electrónica; y Afrobeat Latino del Año, que celebra aportes a este género emergente. También se incorporaron categorías dedicadas a creadores de contenido, como #GettingReadyWith, Podcast del Año, Stream Que Nos Pegó, #ModoAvión y POVFutbolero.

Esas collabs que nos dejaron en shock… y ahora no paramos de escuchar en repeat 🎧 Conozcan a los nominados a ‘Colaboración OMG’ #PremiosJuventud ✨



😱 Dallax - @feid & @tydollasign



😱 Now Or Never - @bonjovi & @pitbull



😱 Ojos Tristes - @selenagomez, @itsbennyblanco &… pic.twitter.com/7nLfI7yqEW — Premios Juventud (@PremiosJuventud) August 19, 2025

Gracias al respaldo de un panel de expertos, el número de distinciones vinculadas a redes sociales se duplicó este año, pasando de cuatro a ocho.

La ceremonia, conducida por Clarissa Molina junto a otras personalidades aún por anunciar, se transmitirá en vivo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. El evento incluirá la tradicional alfombra roja con el pre-show Noche de Estrellas de Premios Juventud y tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

Con esta edición, Premios Juventud busca celebrar el talento hispano en un escenario internacional y conmemorar el Mes de la Herencia Hispana desde Panamá.

Comentarios