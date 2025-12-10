Podcast
Escena

Bad Bunny llega a México y sorprende en función de Lucha Libre

Bad Bunny llegó a México y asistió a la lLucha Libre con máscara de Místico antes de iniciar sus ocho conciertos en CDMX

Bad Bunny ya está en México y su primera parada sorprendió a todos: lejos de hoteles de lujo o cenas exclusivas, el artista puertorriqueño fue captado durante una función de lucha libre la noche del 9 de diciembre, justo antes de iniciar sus conciertos en la capital.

Diversos fans y el propio CMLL confirmaron su presencia, incluso con un guiño del consejo: “¡Debí tirar más fotos!”, en referencia al título de su más reciente álbum.

Aparece enmascarado y en primera fila

Videos compartidos por asistentes muestran al cantante entrando acompañado de su equipo de seguridad, todos usando máscaras para intentar mantener su identidad oculta.

Aun así, los fanáticos lo reconocieron cuando se acomodó en primera fila para disfrutar de la función, vibrando con cada caída del ring y mostrando su genuina pasión por la lucha libre mexicana.

Bad Bunny presenció el enfrentamiento estelar entre Místico y Titán vs. Ángel de Oro y Niebla Roja, momento que rápidamente se volvió viral.

Su vínculo con la lucha libre

La presencia del artista en la Lucha Libre no es casual. Su afición por la lucha es ampliamente conocida desde su debut en WWE en 2021, cuando sorprendió al público con una actuación memorable en WrestleMania 37.

En 2023 volvió al ring para enfrentarse a Damian Priest en Puerto Rico, consolidándose como una figura respetada dentro del mundo del wrestling.

Listo para su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

El cantante llegó a CDMX para iniciar su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que contempla ocho fechas del 10 al 21 de diciembre.

Se espera que las presentaciones reúnan entre 500 mil y 520 mil asistentes y generen una derrama económica superior a 3 mil 200 millones de pesos, según la Canaco.

Aunque Bad Bunny no ha publicado nada sobre su visita a la lucha libre, los videos se viralizaron inmediatamente y su aparición se volvió tendencia en redes sociales.


