¡Prepara tu corbata! RBD anuncia regreso este 2023

Este 19 de enero del 2023 RBD anunciará lo que se espera que sea una gira mundial; los integrantes de la agrupación dieron indicios en redes sociales.

La agrupación mexicana RBD estará pronto de regreso en los escenarios, luego de más de 10 años de ausencia, así lo dejaron ver en redes sociales.



Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se unen nuevamente para interpretar sus más grandes éxitos como “Rebelde”, “Sólo quédate en silencio” y “Sálvame”.



La agrupación surgió luego de protagonizar una telenovela, del mismo nombre, en el 2004 y luego de cinco discos de estudio y diversas giras mundiales, dieron fin a su música en el 2009.



A través de Instagram, los integrantes de RBD cambiaron sus fotos de perfil por el logo del grupo y borraron todas sus publicaciones, dejando solamente un video donde se muestran algunos de sus momentos en la telenovela, durante sus giras y fragmentos de algunas reuniones que han tenido últimamente.





Los rumores de un posible reencuentro empezaron a incrementarse en los últimos días, y finalmente está sucediendo.





Al final de su video, se brinda el enlace de un sitio web donde aparece una cuenta regresiva que apunta al 19 de enero del 2023, cuando sé de finalmente la noticia de lo que se espera que sea un tour mundial; además, la plataforma permite ingresar tus datos como nombre, ciudad y correo electrónico, para recibir la información en la fecha marcada.





La agrupación dio indicios de un reencuentro desde el 2020, cuando volvieron a reunirse para un concierto virtual de “Ser o parecer” ofrecido durante la pandemia por el Covid-19; posteriormente se reunieron en una posada navideña organizada en la casa de Anahí y una vez más este 2022, en la boda de Maite Perroni; a dichos eventos faltó Dulce María, e incluso se rumoró que no tenía una buena relación con sus compañeros; sin embargo, si regresará al proyecto.











Otro de los grandes ausentes en todas estas reuniones fue Alfonso ‘Poncho’ Herrera, quién se ha mostrado distanciado de sus compañeros y no muestra interés en regresar a formar parte de RBD. El también actor y presentador, a diferencia de sus excompañeros, no archivó su contenido de Instagram ni cambio su foto de perfil, por lo que dejaría claro que él no formará parte del “Soy Rebelde World Tour”.







Aunque aún no hay más información al respecto, se espera que esta gira mundial pueda presentarse en varias partes de México, así como en Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y España.