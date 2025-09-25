Cerrar X
¿Qué tan lejos puedes ir? 'Camina o Muere' llega a cines

Este jueves llega a las salas de cine de la Ciudad la película 'Camina o Muere', basada en la primera novela de Stephen King

  • 25
  • Septiembre
    2025

Este jueves se estrena la película "Camina o muere" (The Long Walk), basada en la primera novela que Stephen King escribió, incluso antes de publicar Carrie y de convertirse en uno de los grandes maestros del terror literario.

La película se desarrolla en una versión alternativa de Estados Unidos, donde una brutal guerra dejó al país devastado y sumergido en una crisis económica.

Por si eso no fuera suficiente, en medio de la situación, al gobierno se le ocurre una idea brillante: realizar una competencia en la que 50 jóvenes (uno de cada estado) compiten por ganar un premio millonario que puede cambiar sus vidas y las de sus familias.

El concurso consiste en caminar a una velocidad de alrededor de 5 kilómetros por hora y seguir caminando hasta que solo queda una persona de pie. No hay meta y no hay límite de tiempo, pero las reglas dicen que, si alguien se para o reduce la velocidad, hay una amonestación, y con 3 amonestaciones el jugador queda fuera de la competencia. Y, como en El juego del calamar o Hunger Games, perder significa morir.

La película tiene un gran reparto, encabezado por algunos de los actores jóvenes más prometedores de la actualidad, como Cooper Hoffman, que apareció en Licorice Pizza, David Jonsson, de Alien: Romulus y Charlie Plummer, quien es uno de los antagonistas de esta historia.

Todos estos actores construyen personajes que representan algo sobre la sociedad en tiempos de crisis y sobre lo que pasa con los seres humanos cuando... Aunque es ficción, la historia tiene una premisa que podría ser real y que no está demasiado alejada, en algunos puntos, de cosas que pasan en el mundo real, y de la cultura de violencia que parece ir en aumento en todo el mundo.

Así que sí, es una película que quiere entretener, pero que, en el proceso, también habla sobre la importancia de la amistad, de trabajar juntos, de mantener la esperanza viva, de ayudar a los demás en momentos de crisis y de aprender a ver lo bueno del mundo, incluso cuando parece que no hay nada.


