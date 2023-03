'Quiero ser fiel a mí mismo', asegura Gerard Piqué

Tras una serie de meses llenos de polémica y agitación, Gerard Piqué reveló cómo se encuentra tras su separación de Shakira.

Fue en una nueva entrevista para el diario El País donde el catalán lanzó fuertes revelaciones sobre cómo se siente luego de su ruptura y las canciones que Shakira le ha dedicado, haciendo que muchos lo vieran como ‘el malo del cuento’.

El también empresario señaló que no le importa la imagen que de él se han formado quienes no lo conocen.

'Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce', advirtió.