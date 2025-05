Ralph Fiennes será el presidente Snow en 'Los Juegos del Hambre'

El actor británico, Ralph Fiennes volverá a ser un villano para interpretar al despiadado presidente Snow en la precuela "Hunger Games: Sunrise on the Reaping".

El actor estadounidense, conocido por encarnar a villanos como Voldemort o recientemente al cardenal Lawrence en la aclamada "Conclave", interpretará al diabólico dictador de Panem en la próxima película de la mítica franquicia que estará dirigida por Francis Lawrence, según informó este viernes The Hollywood Reporter.

President Snow.



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/mj9gXk1hTt