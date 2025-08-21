Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_08_21_T095432_571_077759b6bc
Escena

Rare Beauty y Tajín lanzan set de maquillaje edición limitada

Rare Beauty de Selena Gomez lanzó una colaboración con Tajín para crear el Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set, una colección de edición limitada

  • 21
  • Agosto
    2025

Rare Beauty de Selena Gomez lanzó una colaboración con Tajín para crear el Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set, una colección de edición limitada inspirada en los vibrantes tonos del condimento mexicano Tajín Clásico y Tajín Chamoy.

El set, disponible desde el 21 de agosto de 2025 exclusivamente en Sephora.com y RareBeauty.com, incluye dos productos de tamaño completo por $30 USD.

Entre los productos se encuentran:

  • Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy: Un rubor líquido en tono rojo marrón profundo que aporta un toque de color radiante y se difumina fácilmente.
  • Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico: Un brillo labial en tono terracota con destellos dorados y cobrizos, que ofrece hidratación y un acabado brillante.

Esta colaboración celebra la cultura latina, la autenticidad y la creatividad, según Selena Gomez, quien destacó que los tonos reflejan "intensidad, calidez y una chispa de alegría".

Además, parte de las ganancias apoya al Rare Impact Fund, enfocado en salud mental para jóvenes, y a la Escuela Nacional de Cerámica en México, dedicada a preservar la artesanía tradicional.

El set es vegano, libre de crueldad y apto para pieles sensibles, pero es importante mencionar que no es comestible ni tiene sabor, solo está inspirado en los colores de Tajín.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_e088e16288
Obligan a municipios a publicar fichas de búsqueda en Tamaulipas
45fd3bbbd475f3fa5dd36e70492edcfc45baaea4w_2a9f53a7be
DEA elogia la 'disposición' de México a cooperar con EUA
Whats_App_Image_2025_08_20_at_4_41_57_PM_f36386b293
Continuará San Pedro con ‘carpool’ en colegios privados
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_21_at_11_28_13_PM_e2e5f1a001
Aranceles no 'tumban' llegada de más inversión a México
finanzas_gasolinera_efd718bac3
Gasolineras, entre los sitios con más cobros no reconocidos
deportes_us_open_d7a1a8dd49
US Open 2025 promete duelos de alto voltaje en Nueva York
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×