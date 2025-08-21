Rare Beauty y Tajín lanzan set de maquillaje edición limitada

Rare Beauty de Selena Gomez lanzó una colaboración con Tajín para crear el Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set, una colección de edición limitada inspirada en los vibrantes tonos del condimento mexicano Tajín Clásico y Tajín Chamoy.

El set, disponible desde el 21 de agosto de 2025 exclusivamente en Sephora.com y RareBeauty.com, incluye dos productos de tamaño completo por $30 USD.

Entre los productos se encuentran:

Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy: Un rubor líquido en tono rojo marrón profundo que aporta un toque de color radiante y se difumina fácilmente.

Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico: Un brillo labial en tono terracota con destellos dorados y cobrizos, que ofrece hidratación y un acabado brillante.

Esta colaboración celebra la cultura latina, la autenticidad y la creatividad, según Selena Gomez, quien destacó que los tonos reflejan "intensidad, calidez y una chispa de alegría".

Además, parte de las ganancias apoya al Rare Impact Fund, enfocado en salud mental para jóvenes, y a la Escuela Nacional de Cerámica en México, dedicada a preservar la artesanía tradicional.

El set es vegano, libre de crueldad y apto para pieles sensibles, pero es importante mencionar que no es comestible ni tiene sabor, solo está inspirado en los colores de Tajín.

