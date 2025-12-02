Cerrar X
sabrina_casa_blanca_bfce997565
Escena

Rechaza Sabrina Carpenter uso de su música en video de ICE

Sabrina Carpenter criticó a la Casa Blanca por usar su canción “Juno” en un video de redadas migratorias. La artista exigió que no la asocien con políticas

  • 02
  • Diciembre
    2025

La cantante Sabrina Carpenter lanzó un duro mensaje contra la Casa Blanca luego de que su canción “Juno” fuera utilizada en un video que muestra redadas migratorias ejecutadas por agentes de ICE.

El clip, difundido por el gobierno de Donald Trump, usaba un fragmento del tema para acompañar imágenes de detenciones agresivas.

Desde su cuenta en X, la artista publicó. “Este video es malvado y repugnante. No me involucren nunca a mí ni a mi música en su agenda inhumana”, escribió, marcando distancia absoluta de cualquier vínculo con la política migratoria de la administración.

sabrina-eua.jpg

El fragmento utilizado y su sentido original

El gobierno empleó la parte del coro donde se repite “¿Alguna vez has probado esta?”, una frase de tono romántico y sexual dentro de la canción original, que nada tiene que ver con acciones policiales ni mensajes gubernamentales.

Cabe señalar que “Juno” es una de las piezas más populares de Carpenter, ganadora de dos premios Grammy, y forma parte de la imagen creativa que la artista protege con especial cuidado.

Su aparición en un video de redadas provocó indignación inmediata entre sus seguidores.

sabrina-eua-video.jpg

Más artistas se distancian del discurso oficial

No es la primera vez que la administración Trump utiliza contenido artístico viral para reforzar sus políticas. Y tampoco es la primera ocasión en que los creadores exigen no ser asociados con esos mensajes.

Kids Can Press, editorial canadiense de libros infantiles, también tuvo que pronunciarse después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compartiera una portada falsa de “Franklin the Turtle”, donde el personaje aparecía con un bazuca enfrentando “narcoterroristas”.

Editorial infantil rechaza el uso político de su personaje

La casa editorial condenó el uso “denigrante, violento y no autorizado” de Franklin, además, subrayó que el personaje representa valores como amabilidad, empatía e inclusión, contrarios al mensaje de la imagen alterada.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_t_mec_trump_75f2bbf310
Trump amenaza con dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo
oficina_rompe_record_235bd85082
Lidera Reynosa recaudación fiscal en Tamaulipas en 2025
redadas_mundial_9554d0ca55
Trump no descarta redadas migratorias durante Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_t_mec_trump_75f2bbf310
Trump amenaza con dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo
nl_samuel_cancha_355_3ca12f9e49
Previo a sorteo FIFA, Samuel entrega cancha y juega cascarita
escena_lafourcade_kevin_kaarl_2daab26538
El 'power mexicano' domina los 50 grandes álbumes en español
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
IMG_3359_b0c1ae0591
Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo
publicidad
×