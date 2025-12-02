Rechaza Sabrina Carpenter uso de su música en video de ICE

La cantante Sabrina Carpenter lanzó un duro mensaje contra la Casa Blanca luego de que su canción “Juno” fuera utilizada en un video que muestra redadas migratorias ejecutadas por agentes de ICE.

El clip, difundido por el gobierno de Donald Trump, usaba un fragmento del tema para acompañar imágenes de detenciones agresivas.

Desde su cuenta en X, la artista publicó. “Este video es malvado y repugnante. No me involucren nunca a mí ni a mi música en su agenda inhumana”, escribió, marcando distancia absoluta de cualquier vínculo con la política migratoria de la administración.

El fragmento utilizado y su sentido original

El gobierno empleó la parte del coro donde se repite “¿Alguna vez has probado esta?”, una frase de tono romántico y sexual dentro de la canción original, que nada tiene que ver con acciones policiales ni mensajes gubernamentales.

Cabe señalar que “Juno” es una de las piezas más populares de Carpenter, ganadora de dos premios Grammy, y forma parte de la imagen creativa que la artista protege con especial cuidado.

Su aparición en un video de redadas provocó indignación inmediata entre sus seguidores.

Más artistas se distancian del discurso oficial

No es la primera vez que la administración Trump utiliza contenido artístico viral para reforzar sus políticas. Y tampoco es la primera ocasión en que los creadores exigen no ser asociados con esos mensajes.

Kids Can Press, editorial canadiense de libros infantiles, también tuvo que pronunciarse después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compartiera una portada falsa de “Franklin the Turtle”, donde el personaje aparecía con un bazuca enfrentando “narcoterroristas”.

Editorial infantil rechaza el uso político de su personaje

La casa editorial condenó el uso “denigrante, violento y no autorizado” de Franklin, además, subrayó que el personaje representa valores como amabilidad, empatía e inclusión, contrarios al mensaje de la imagen alterada.

