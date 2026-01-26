Podcast
EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T141914_564_3a664381e8
Escena

Bonnie Tyler dice que no monetiza con Total Eclipse of the Heart

El clásico de Bonnie Tyler alcanzó mil millones de reproducciones en Spotify, pero la cantante reveló que los ingresos por streaming son prácticamente nulos

  • 26
  • Enero
    2026

La emblemática balada “Total Eclipse of the Heart”, interpretada por Bonnie Tyler, superó recientemente los mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como uno de los temas más icónicos de la música pop de los años 80 y un éxito atemporal que sigue conquistando nuevas generaciones.

“Gané prácticamente nada”: Bonnie Tyler

Pese a la cifra récord, la cantante galesa reveló en una entrevista con la BBC que los ingresos que recibe por el streaming del tema son mínimos.

“Es nada, prácticamente nada”, afirmó Tyler, al referirse a las regalías que le genera la canción en plataformas digitales.

E3XbmEwXoAkm0Ly.jfif

El caso de Tyler refleja una problemática recurrente en la era del streaming: aunque una canción acumule miles de millones de escuchas, la remuneración por reproducción es muy baja y gran parte de los ingresos se distribuye entre sellos discográficos, compositores y plataformas.

En este caso, el tema fue escrito y producido por Jim Steinman, lo que también influye en el reparto de regalías, especialmente bajo contratos firmados en la década de los 80.

Un himno que sigue vigente

Lanzada en 1983 como parte del álbum Faster Than the Speed of Night, la canción fue número uno en países como Estados Unidos y Reino Unido.

EH UNA FOTO - 2026-01-26T141941.304.jpg

Su videoclip oficial también supera los 1.2 mil millones de vistas en YouTube.

A sus 74 años, Bonnie Tyler se dijo orgullosa del impacto global del tema y aseguró que nunca se cansa de cantarlo, aunque no planea celebraciones especiales más allá de colocar la placa conmemorativa enviada por Spotify.

El logro reavivó el debate sobre el modelo de pagos del streaming y la falta de beneficios económicos para muchos artistas, incluso cuando se trata de éxitos históricos que forman parte del imaginario colectivo mundial.

E3XQjo8WEAAVQMi.jfif


