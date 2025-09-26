Cerrar X
Reestrenarán 'Volver al futuro' por 40 aniversario

El filme protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd regresa a las pantallas para conmemorar las cuatro décadas de su estreno

Este 2025, la cinta dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg cumple 40 años de su estreno, por lo que regresará a la pantalla grande.

Tras ser un proyecto rechazado por más de 50 estudios terminó consolidandose como un fenómeno cultural.

Esta película marcó una tendencia ante la utilización de la famosa máquina del tiempo, la cual era un vehículo de 1982 que contenía un motor de seis cilíndros y un diseño futurista bautizado como "DeLorean". Aunque parezca increíble, al principio la máquina no sería un automóvil, sino una nevera.

Para celebrar los 40 años de su estreno, se encontrará disponible nuevamente en cines bajo todos los formatos, incluido el 4D y IMAX, para brindar una mejor experiencia.

La preventa iniciará este 26 de septiembre y el estreno oficial será el 23 de octubre en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Morelia, Ciudad de México y Querétaro.

Además, se ofrecerá un menú especial para la función, como la famosa "pizza rehidratada" y la soda "1.21 Gigawatts".


