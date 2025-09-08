Revelan nombre de quien habría ordenado mandar a matar a Tupac

Después de que en el 2023 Duane Keith "Keffe D" Davis fue acusado de asesinar a Tupac Shakur en 1996, este reveló que Sean “Diddy” Combs ofreció una recompensa de un millón de dólares por la cabeza del rapero y de Marion Knight, ejecutivo de la discográfica Death Row Records.

El testimonio de Davis forma parte de un informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) obtenido por USA Today y presentado ante la corte este año.

En un principio, se creía que la implicación de Davis, quien era líder de la pandilla Crips, fue porque quería ayudar a su sobrino, Orlando Anderson, quien fue golpeado por Tupac en un altercado en el hotel MGM Grand de Las Vegas, el 7 de septiembre de 1996.

Y es que Anderson se lo contó a su tío y horas después él disparó cuatro veces en contra de Tupac desde un Cadillac en marcha.

Los abogados de Davis han sostenido ante la corte que Combs habría ordenado el ataque. Además, documentos presentados en demandas civiles contra P. Diddy señalan que este se habría jactado de haber ordenado el asesinato y podría haber financiado el alquiler del Cadillac desde el que se efectuaron los disparos.

Hasta ahora Combs no ha enfrentado cargos y ha negado en repetidas ocasiones cualquier implicación. Desde que fue acusado, Davis ha intentado retractarse de sus declaraciones, mientras espera su juicio programado para febrero de 2026. Él es la única persona viva que afirma haber escuchado a Combs ofrecer la recompensa por la muerte de Knight y Tupac.

No obstante, su testimonio por sí solo no constituye evidencia suficiente para imputar a Combs en el asesinato.

