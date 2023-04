Ricardo O’Farrill ya recibe atención profesional: Familia

El comediante Ricardo O’Farrill está recibiendo atención profesional luego de sus polémicas declaraciones y sus recientes actitudes en redes sociales.

Su familia comunicó a través de la cuenta de Instagram del standopero que él se encuentra bien y bajo cuidado de ellos y un “equipo cercano de profesionales”.

Richie había provocado preocupación entre sus seguidores, por la forma en que había finalizado la última transmisión en vivo que realizó en redes sociales.

Antes de despedirse, el comediante dejó una canción de Nina Simone mientras abría la puerta, pero en los últimos segundos causó preocupación entre los internautas porque luego de que se escuchara que sus amigos entraban, alguien menciona que tenía que apagar la transmisión, mientras O'Farrill gritaba en repetidas ocasiones '¡déjame!'.

Durante la transmisión en vivo, varios internautas llegaron a especular que sus amigos, quienes estaban tocando en la puerta, era para apoyarlo y realizar una intervención.

Minutos más tarde, uno de los amigos de Richie, Diego Alfaro, escribió que el comediante iba a estar mejor, pero sin detallar qué es lo que había pasado al final del en vivo.

Richie fue diagnosticado con neurosis

Ricardo O'Farrill había revelado durante un evento titulado “Al cabo es comedia” en 2020, que fue diagnosticado con neurosis.

“Esto me lo explicó mi psiquiatra (…) y me dijo: No te preocupes, tus sentimientos son exactamente iguales que los de todas las personas. Te pones triste igual que todas las personas; te pones feliz igual que todas las personas; te emput*s igual que todas personas… pero al triple”, dijo en aquella ocasión.