Rocío Sánchez Azuara sufre robo en tienda de lujo en CDMX

La conductora de TV Azteca, Rocío Sánchez Azuara, fue víctima de un robo en una tienda exclusiva en la delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, suceso el cual abrió nuevamente el debate de la seguridad en una de las zonas comerciales más lujosas de la capital.

Sánchez Azuara, de 62 años, fue despojada de su bolsa mientras se encontraba en El Palacio de Hierro, según informó el periodista Carlos Jimenes en su cuenta de X.

Este incidente habría ocurrido a finales de octubre, cuando la conductora se encontraba en el centro comercial y, de acuerdo con la información difundida por el periodista, la bolsa robada contenía tarjetas bancarias, dinero y documentos personales de Rocío Azuara.

LE ROBAN la BOLSA a @RocioSAzuara en @palaciohierro de POLANCO

Ladrones q se encontraban dentro del Centro Comercial le robaron el bolso a la conductora mientras se encontraba realizando compras hace unos días.

Se llevaron tarjetas, dinero, documentos…

La @FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/0KJamKdruv — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 3, 2025

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación sobre el caso, pero hasta el momento no se ha informado de la detención de los responsables.

Por otro lado, la conductora de "Acércate a Rocío" no se ha pronunciado al respecto.

Este incidente se suma a una serie de denuncias recientes de figuras públicas que han sido víctimas de robos en plazas comerciales de la Ciudad de México.

Entre los casos más sonados se encuentra el de la actriz de 61 años, Erika Buenfil, quien el pasado 20 de agosto fue víctima de robo de pertenencias que había dejado en su vehículo mientras visitaba la plaza Mitikah.

De acuerdo con la actriz, estos objetos fueron sustraídos sin que se identificara a los responsables.

El periodista Carlos Jiménez subrayó que la investigación sobre el robo a Sánchez Azuara continúa en curso, mientras la preocupación por la seguridad en las zonas comerciales de alto nivel sigue creciendo entre los visitantes y figuras públicas.

