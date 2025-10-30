Cerrar X
Rubén Blades considera la 'salsa' como elemento contra racismo

Durante una ponencia, el interprete de 'Pedro Navajas' afirmó que el escribe sobre las personas y se pronunció como izquierdista, pero no del lado de dictadores

  • 30
  • Octubre
    2025

Rubén Blades se definió a si mismo como un "cronista" que escribe sobre la gente y huye del "panfleto y la propaganda" porque es "de izquierdas, pero no de la de los dictadores".

En un encuentro con sede en Bilbao, España, el músico panameño aseguró que "la política no corrompe, la política desenmascara".

Durante su discurso rememoró su infancia en Panamá, su formación como abogado y la influencia de su abuela sobre su personalidad. Se refirió a sí mismo como escritor, subrayó el papel de la salsa como elemento "integrador" a la hora de crear espacios de lucha contra el racismo.

Defendió así que en su trayectoria se ha limitado a "escribir sobre cosas" que acontecían a su alrededor como si se tratara de "un cronista". Además, también insistió en la importancia de "comunicarse", motivo que le ha llevado a "escribir con empatía y solidaridad, tratando de no caer en el yo".

Blades valoró también su paso por la política institucional como ministro de Turismo de Panamá, un hecho que pese a obligarle a abandonar temporalmente su carrera musical y cinematográfica, supuso una "experiencia muy buena".


