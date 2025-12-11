Podcast
Tamaulipas

Velan a regidor de Reynosa bajo estrictas medidas de seguridad

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las investigaciones para dar con los responsables del homicidio

A puerta cerrada y bajo un fuerte dispositivo de seguridad se llevaron a cabo los servicios funerarios de Brian Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa que fue encontrado sin vida el pasado fin de semana en su departamento ubicado en la zona de Reforma, en la Ciudad de México.

Familiares, amigos y compañeros del cabildo acudieron a la agencia funeraria en Reynosa, visiblemente consternados por lo ocurrido. Entre los asistentes prevalecían sentimientos de dolor y preocupación ante el clima de inseguridad que atraviesa el país.

Tras expresar sus condolencias, varios integrantes del cabildo recordaron al regidor como un joven con un futuro político prometedor. El regidor Teófilo Rubio expresó que Brian “tenía un gran futuro político… era un chavo muy buena persona y que se llevaba bien con todos”, destacando que la mejor manera de honrarlo sería “seguir ayudando a la gente… básicamente eso”.

Mientras tanto, la Fiscalía capitalina continúa las investigaciones para dar con los responsables del homicidio. Regidores y regidoras se sumaron a los llamados de justicia, pidiendo claridad y resultados en el caso. La regidora Silvia Rodríguez Treviño afirmó que todos están solicitando que “se llegue con las investigaciones hasta sus últimas instancias y pedimos justicia para Brian y su familia”.

Por su parte, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, evitó emitir comentarios, señalando únicamente que hablaría del tema “en otra ocasión”, postura que justificó como un acto de respeto ante la sensibilidad de la situación.

El secretario del Ayuntamiento, Antonio Joaquín de León, informó que ya mantienen comunicación con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y que el municipio está colaborando para facilitar cualquier información necesaria. Señaló que existe un compromiso de la fiscalía de no dejar impune ningún delito, asegurando:

“Estaremos coordinados… para dar cualquier indicio que les pudiera servir”.

Tras el fallecimiento del regidor, el Ayuntamiento deberá comenzar el proceso legal para determinar quién ocupará el cargo vacante. De León explicó que Brian Nicolás Vicente Salinas era suplente de la Regiduría Número 14, cuyo titular es José Emmanuel Coronado Zamora, quien compartia un vinculo emocional con el funcionario fallecido.

En los próximos días, Coronado Zamora será notificado formalmente para que acuda a la siguiente sesión de cabildo y manifieste si asumirá o no el cargo. El secretario precisó:

“Se le va a hacer del conocimiento de que se tiene que presentar… si es su interés regresar o estar en la administración pública”.

En caso de que decida no asumir la regiduría, el caso será turnado al Congreso de Tamaulipas, que deberá designar a un nuevo integrante mediante una terna.


