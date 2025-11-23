Rupert Grint: 'Nunca saldré de la sombra de Ron Weasley'

A 14 años del estreno de la última película de Harry Potter, Rupert Grint reconoce que probablemente nunca dejará atrás la sombra de Ron Weasley, personaje que interpretó durante una década.

“Me parece bien, me parece genial”, dijo a la BBC. “Me encanta conocer gente que sintió esto como parte de su infancia”.

Grint, de 37 años, contó que incluso escribió una carta al niño actor que interpretará a Ron en la nueva serie de televisión basada en la saga.

“Es bastante extraño que el ciclo se repita. Me intriga mucho cómo será”, señaló.

La carta fue dirigida a Alastair Stout, elegido para dar vida al joven mago pelirrojo.

El actor habló durante un evento para encender las luces navideñas en Highgate, al norte de Londres, donde vive con su pareja, la actriz Georgia Groome, y sus dos hijas. Su presencia atrajo a una multitud en la Institución Literaria y Científica de Highgate.

Grint recordó cómo él, Daniel Radcliffe y Emma Watson vieron transformadas sus vidas cuando fueron elegidos para las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter entre 2001 y 2011.

Tenía 11 años cuando obtuvo el papel. “Me cambió la vida por completo rápidamente. Era fan de los libros, así que era como entrar en ellos”, relató.

Desde el final de la saga, Grint ha trabajado en cine, teatro, televisión, incluida la serie Servant de Apple TV, y en videos musicales de Ed Sheeran. Aunque sus proyectos continúan, admite que su asociación con Ron es inevitable.

“No estoy harto. Me encanta. Significa mucho para mi generación y para quienes lo descubren ahora. Me llena de orgullo”, afirmó.

“No creo que algún día pueda salir de su sombra, pero estoy bien con eso”.

El anuncio de los nuevos actores que interpretarán a Harry, Ron y Hermione en la próxima serie televisiva despertó nostalgia en Grint, quien dice recordar “cada segundo” del momento en que él fue elegido.

También celebró que la adaptación sea “algo completamente nuevo” y que los jóvenes actores puedan hacerlo suyo.

Sobre si permitiría que sus hijas participaran algún día en esa producción, fue claro: “No veo por qué no. Fue muy divertido”.

Añadió que, aunque las películas aún asustan un poco a su hija mayor, de cinco años, ya ha visto algunos videos del universo Potter. “Y le encantan”, dijo con una sonrisa.

Comentarios