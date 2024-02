Ryan Gosling cantará I'm just Ken en los Óscar

Ryan Gosling interpretará en los Óscares la canción I'm Just Ken, de la banda sonora de la película Barbie, pese a que la Academia de Hollywood fue criticada por no incluir entre las ocho nominaciones de este filme a la directora Greta Gerwig y a la protagonista Margot Robbie.

La información fue compartida a Variety, por una fuente cercana a la organización de la gala. I'm Just Ken es uno de los dos temas de Barbie nominados a Mejor Canción Original junto a What Was I Made For?, de Billie Eilish y Finneas, que ganó el premio a Mejor Canción escrita para medios audiovisuales en los últimos Grammy.

El hecho de que Gerwig y Robbie quedaran fuera de las nominaciones a mejor directora y mejor actriz desató un aluvión de críticas semanas atrás porque paradójicamente la película, aclamada por promover la inclusión y la representación, no contó con sus referentes femeninas en la terna de finalistas.

La Academia de Hollywood también reveló los nombres de algunas de las celebridades que presentarán, junto al cómico Jimmy Kimmel, alguno de los segmentos de la gala.

Entre los convocados se encuentra Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh y Zendaya están ya confirmados para conducir parcialmente o entregar algún premio en la gala del próximo 10 de marzo.





