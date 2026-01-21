Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
MERCY_Cartelera_Digital_GDL_1290x720_V1_1_7f191385c7
Escena

Chris Pratt enfrenta a una IA juez en 'Sin piedad'

En un futuro cercano, Chris Pratt interpreta a un policía que debe probar su inocencia ante una jueza controlada por IA en el thriller de Timur Bekmambetov

  • 21
  • Enero
    2026

¿La inteligencia artificial es amiga o enemiga? Esta sencilla pregunta es la que intentará responder Chris Pratt en su más reciente película Sin piedad, dirigida por Timur Bekmambetov.

El actor da vida a Chris Raven, un policía de Los Ángeles que enfrentará un juicio por el asesinato de su mujer; sin embargo, en este futuro cercano, la IA es quien se encarga del sistema judicial de la ciudad, por lo que en 24 horas debe probarle su inocencia a un ente digital.

“Me pareció que el guion era estupendo”, afirmó Pratt. “Me gusta mucho cómo han imaginado Los Ángeles en este futuro no tan lejano, rozando una realidad distópica con la implantación de la inteligencia artificial en el sistema judicial… Supongo que todo eso me impactó mucho”.

MCY_INTL_Online_1080x1350_Action_07-LAS.jpg

Bekmambetov explicó que la idea del proyecto empezó a gestarse en un momento en el que la IA ni siquiera se percibía como una posibilidad cercana y todavía se consideraba ciencia ficción pura.

“Se siente más relevante ahora que estrenamos la película que cuando la filmamos, y es un testimonio de lo rápido que avanzan estas tecnologías a nuestro alrededor”, dijo el director.

“En el mundo hay mucha ansiedad en torno a la IA, y creo que nosotros también la sentimos. Así que es genial porque la película es relevante, es original y es algo que pronto podría ser realidad”.

En la cinta, la jueza IA se llama Maddox y es interpretada por Rebecca Ferguson, quien no es un robot ni un holograma; es una presencia casi humana, con voz serena y mirada que no juzga.

“Es la encarnación de una idea que inquieta cada vez más a nuestras sociedades: la de una justicia perfecta, sin errores, pero también sin misericordia”, indicó el director.

Pratt destacó que desea que durante 90 minutos el público pueda conectar con la historia, al punto de sentir la misma presión por su personaje tratando de probar que es inocente.

"Espero que la gente vaya al cine y vuelva a sentir lo que sentía cuando veía películas como Máxima velocidad, películas que, desde el momento en que arrancan, no te dejan descansar hasta el final. Es un auténtico viaje".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Sabrina_Carpenter_in_stage_659ff57e83
Sabrina Carpenter cantará en la próxima gala de los Grammy
deportes_finales_conferencia_nfl_2026_52a78b6133
Definidas las Finales de Conferencia rumbo al Super Bowl LX
mundial_2026_edomex_8705b8ac33
Edomex apuesta por IA para reforzar seguridad rumbo al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

enero_diputado_7553d99262
Aseguran que comparación de recursos de enero es inválida
AAAABTO_1r_VQ_5k8ep_F4dz_H1t990d_QOSRR_1_SIUN_Pm_uim_I18j_QFW_Now_P3_G_Ww_PC_P4_D_17z6_P_Ep_v_qc_Z_Vujd6pgl_CY_9pybd_NJ_cz_1_2_R_7d385dcfa6
Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG
tribunal_107a17dbc6
Tribunal impide reabrir sentencias; acota facultad a supervisión
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×