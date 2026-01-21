Chris Pratt enfrenta a una IA juez en 'Sin piedad'

¿La inteligencia artificial es amiga o enemiga? Esta sencilla pregunta es la que intentará responder Chris Pratt en su más reciente película Sin piedad, dirigida por Timur Bekmambetov.

El actor da vida a Chris Raven, un policía de Los Ángeles que enfrentará un juicio por el asesinato de su mujer; sin embargo, en este futuro cercano, la IA es quien se encarga del sistema judicial de la ciudad, por lo que en 24 horas debe probarle su inocencia a un ente digital.

“Me pareció que el guion era estupendo”, afirmó Pratt. “Me gusta mucho cómo han imaginado Los Ángeles en este futuro no tan lejano, rozando una realidad distópica con la implantación de la inteligencia artificial en el sistema judicial… Supongo que todo eso me impactó mucho”.

Bekmambetov explicó que la idea del proyecto empezó a gestarse en un momento en el que la IA ni siquiera se percibía como una posibilidad cercana y todavía se consideraba ciencia ficción pura.

“Se siente más relevante ahora que estrenamos la película que cuando la filmamos, y es un testimonio de lo rápido que avanzan estas tecnologías a nuestro alrededor”, dijo el director.

“En el mundo hay mucha ansiedad en torno a la IA, y creo que nosotros también la sentimos. Así que es genial porque la película es relevante, es original y es algo que pronto podría ser realidad”.

En la cinta, la jueza IA se llama Maddox y es interpretada por Rebecca Ferguson, quien no es un robot ni un holograma; es una presencia casi humana, con voz serena y mirada que no juzga.

“Es la encarnación de una idea que inquieta cada vez más a nuestras sociedades: la de una justicia perfecta, sin errores, pero también sin misericordia”, indicó el director.

Pratt destacó que desea que durante 90 minutos el público pueda conectar con la historia, al punto de sentir la misma presión por su personaje tratando de probar que es inocente.

"Espero que la gente vaya al cine y vuelva a sentir lo que sentía cuando veía películas como Máxima velocidad, películas que, desde el momento en que arrancan, no te dejan descansar hasta el final. Es un auténtico viaje".

