Cerrar X
RG_e75aec78d3
Escena

Sabrina Carpenter celebra lanzamiento de su nuevo álbum

Sabrina Carpenter lanzó su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend, el 29 de agosto de 2025, a través de Island Records

  • 29
  • Agosto
    2025

Sabrina Carpenter lanzó su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend, el 29 de agosto de 2025, a través de Island Records.

El álbum, producido por Jack Antonoff y John Ryan, sigue al éxito de su disco anterior, Short n' Sweet (2024), que ganó dos premios Grammy.

"El álbum no es para cualquiera que se aferre a sus joyas. Pero también creo que incluso quienes se aferran a sus joyas pueden escuchar un álbum así en su propia soledad y encontrar algo que les haga sonreír y reírse entre dientes", dijo a CBS News.

"Esto es simplemente diversión y eso es todo lo que tiene que ser", añadió sobre sus a menudo subidas de tono actuaciones en vivo. "A veces la gente escucha letras muy atrevidas y dice: 'No quiero cantar esto delante de otras personas'. Es casi... demasiada información".

El primer sencillo, "Manchild", alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, acompañado por un video musical de inspiración western.

GzfdVMtaUAAx6ad.jfif

El segundo sencillo, "Tears", se lanzó junto con el álbum, con un video protagonizado por Colman Domingo.

La portada del álbum generó controversia por su imagen provocativa, mostrando a Carpenter de rodillas con un hombre sujetándole el cabello, lo que algunos criticaron por apelar al "male gaze", mientras otros lo defendieron como una sátira de estereotipos misóginos.

Carpenter respondió con humor, lanzando una portada alternativa "aprobada por Dios", según sus palabras, y otras variantes para vinilos exclusivos.

GzfdVMvaAAAvMEs.jfif

El álbum contiene 12 canciones, incluyendo un bonus track, "Such a Funny Way", disponible solo en vinilo.

Las críticas han elogiado la producción, aunque algunos señalaron que las letras carecen de profundidad.

Carpenter celebró el lanzamiento con eventos exclusivos para fans en Los Ángeles y Nueva York, y organizó fiestas en tiendas de discos independientes a nivel mundial del 29 de agosto al 1 de septiembre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

now_and_then_bea9c5c639
The Beatles gana un Grammy por 'Now and then'
Beyonce_983a1d49a7
Este es el motivo por el que Beyoncé se ha vuelto tendencia
nota_escena_stivie_21058ab059
Stevie Wonder lanza su primera canción en solitario en 4 años
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_5_8260dd810d
Asesinan a influencer Esmeralda Ferrer junto a su esposo e hijos
EH_FOTO_VERTICAL_36_e50f243bf8
La NFL suspende por 10 partidos a Isaiah Buggs
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T204911_084_8808816c7c
David Villa desea que España juegue en México en el Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
publicidad
×