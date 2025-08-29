Sabrina Carpenter celebra lanzamiento de su nuevo álbum

Sabrina Carpenter lanzó su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend, el 29 de agosto de 2025, a través de Island Records.

El álbum, producido por Jack Antonoff y John Ryan, sigue al éxito de su disco anterior, Short n' Sweet (2024), que ganó dos premios Grammy.

"El álbum no es para cualquiera que se aferre a sus joyas. Pero también creo que incluso quienes se aferran a sus joyas pueden escuchar un álbum así en su propia soledad y encontrar algo que les haga sonreír y reírse entre dientes", dijo a CBS News.

"Esto es simplemente diversión y eso es todo lo que tiene que ser", añadió sobre sus a menudo subidas de tono actuaciones en vivo. "A veces la gente escucha letras muy atrevidas y dice: 'No quiero cantar esto delante de otras personas'. Es casi... demasiada información".

El primer sencillo, "Manchild", alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, acompañado por un video musical de inspiración western.

El segundo sencillo, "Tears", se lanzó junto con el álbum, con un video protagonizado por Colman Domingo.

La portada del álbum generó controversia por su imagen provocativa, mostrando a Carpenter de rodillas con un hombre sujetándole el cabello, lo que algunos criticaron por apelar al "male gaze", mientras otros lo defendieron como una sátira de estereotipos misóginos.

Carpenter respondió con humor, lanzando una portada alternativa "aprobada por Dios", según sus palabras, y otras variantes para vinilos exclusivos.

El álbum contiene 12 canciones, incluyendo un bonus track, "Such a Funny Way", disponible solo en vinilo.

Las críticas han elogiado la producción, aunque algunos señalaron que las letras carecen de profundidad.

Carpenter celebró el lanzamiento con eventos exclusivos para fans en Los Ángeles y Nueva York, y organizó fiestas en tiendas de discos independientes a nivel mundial del 29 de agosto al 1 de septiembre.

Comentarios