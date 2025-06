Sabrina Carpenter lanza otra portada de 'Man’s Best Friend'

Sabrina Carpenter anunció este miércoles una portada alternativa para su próximo álbum Man's Best Friend, que se lanzará el 29 de agosto de 2025.

La nueva portada, compartida a través de sus redes sociales, muestra a Carpenter con la mano en el hombro de un hombre trajeado, mirando fuera de cámara, en un estilo más sobrio en blanco y negro.

En su publicación, la cantante comentó que esta versión fue "aprobada por Dios" y que también firmó copias del álbum disponibles en su tienda oficial.

i signed some copies of Man’s Best Friend for you guys



& here is a new alternate cover approved by God

available now on my website 🤍https://t.co/E7QJWhZsSb pic.twitter.com/Hl4xInhvnY