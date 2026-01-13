Cuatro Fantásticos y Wakanda se unen en teaser de Doomsday

El cuarto teaser cinematográfico de Avengers: Doomsday, ya disponible en línea tras su proyección previa a Avatar: Fire and Ash, coloca al centro a Los Cuatro Fantásticos, Wakanda y Talokan, marcando uno de los cruces más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel.

El avance inicia con un tono serio, encabezado por la narración de Shuri, interpretada por Letitia Wright, quien reflexiona sobre las pérdidas que ha sufrido tras los acontecimientos de Black Panther: Wakanda Forever.

Namor y Talokan regresan

El teaser incluye breves apariciones de Namor, interpretado por Tenoch Huerta, y de su reino submarino Talokan, además de confirmar la presencia de Namora, encarnada por Mabel Cadena.

Destaca el nuevo traje de Namor, más cercano a su versión clásica de los cómics.

Las imágenes sugieren que antiguos rivales podrían convertirse en aliados frente a una amenaza mayor que pondría en riesgo al multiverso.

Humor y primer contacto con el MCU

Uno de los momentos más comentados del adelanto es el encuentro entre M’Baku y Ben Grimm, La Mole, interpretado por Ebon Moss-Bachrach, que aporta un respiro cómico al tono del teaser.

Este encuentro marca el primer cruce oficial de Los Cuatro Fantásticos, provenientes de su universo alterno visto en The Fantastic Four: First Steps, con personajes del MCU principal.

El camino hacia la gran batalla

Aunque Reed Richards, Sue Storm y Johnny Storm no aparecen en este teaser, Marvel confirmó su participación en la película.

El avance cierra anticipando el regreso de Wakanda y Los Cuatro Fantásticos en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026, consolidando el arranque de una intensa Fase 6 del MCU.

Puedes ver aquí los demás tráilers:

