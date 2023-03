¿Se le subió la fama? Esto cobra Tenoch Huerta por foto

El actor Tenoch Huerta sorprendió a sus fanáticos, pues luego de saltar a la fama con su papel en Black Panther, ha comenzado a cobrar por tomarse fotos con él y por los autógrafos.

El intérprete de ‘Namor’ estuvo recientemente en la convención ‘La Mole’, la cual se lleva a cabo durante este fin de semana, en la Ciudad de México, por lo que muchos fanáticos del Universo de Marvel, se dieron cita en el evento para poder retratarse junto al mexicano; sin embargo, se toparon con la sorpresa de que toda interacción con él tendría un costo.

Tenoch Huerta with fans at 'La Mole 2023'

Credits of david.gloom, gal.cosreyv, rubenal0906 and monicagzamora_ (IG 📸) pic.twitter.com/TfMMxreqG3