aire_frio_monterrey_masa_de_aire_artico_mexico_cabanuelas_2026_690f9f56d2
Nuevo León

Advierten descenso en la temperatura este fin de semana

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, indicó que el sábado se esperan temperaturas de entre 8 y 9 grados

  • 07
  • Enero
    2026

Este fin de semana las temperaturas en la entidad bajarán hasta un dígito, advirtió el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos.

Durante el Nuevo León Informa, Cavazos indicó que el viernes la temperatura máxima será de 30 grados; sin embargo, irá disminuyendo para el sábado despertar con una temperatura de entre 9 y 8 grados.

“Los frentes fríos que más impactan o con más bajas temperaturas son en enero y febrero, por lo cual vamos a estar, obviamente, muy de la mano para estar haciendo los operativos carrusales que se van a estar implementando cuando la temperatura esté a 9° o la sensación térmica sea de abajo de los dos dígitos.

“Hay que recordar que la entrada a este frente del frío número 27 muy probablemente vaya a traer humedad, lloviznas, lluvias, por lo cual obviamente se pueda sentir en algunas partes, obviamente, esa sensación de más fríos”, dijo Cavazos.

A la población en general recomendó que en esta temporada invernal no es recomendable usar braseros o las hornillas de la estufa para calentar habitaciones, ya que son los métodos más peligrosos que pueden provocar incendios o explosiones.

“Sabemos que ha habido pocos frentes fríos en diciembre, pero sí, ha habido sensaciones térmicas que han estado entre los 6 y 8 °C y han activado algunos sistemas de investigación del frío y, bueno, ha sido muy importante que ha habido prevención en los calentadores de gas.

“Recuerden revisar siempre las conexiones; estamos hablando del uso de gas, las conexiones siempre deben ser muy importantes revisarlas, también dejar una ventilación adecuada y, en el caso de utilizarlos, si salimos de casa, recuerden apagarlos y al irnos a dormir; también muy importante no utilizar hornillas de las estufas y no meter braceros dentro de nuestros hogares, que es algo fundamental”, agregó Cavazos.


