Se revela el primer vistazo de 'Spider-Man: Brand New Day'

El primer vistazo al nuevo traje de Tom Holland para Spider-Man: Brand New Day fue revelado este viernes 1 de agosto, coincidiendo con el Día de Spider-Man.

Un teaser de nueve segundos publicado por Sony Pictures y Marvel Studios muestra un acercamiento al traje, destacando un diseño clásico con colores rojo y azul vibrantes, detalles de telaraña en relieve y una textura que recuerda a los cómics originales de Marvel.

Tom Holland as Spider-Man in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’



In theaters on July 31, 2026. pic.twitter.com/U46ODcbGbR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 2, 2025

Este traje, que parece diferir del visto al final de Spider-Man: No Way Home, incorpora elementos como telarañas negras elevadas, similares a las de los trajes de Tobey Maguire y Andrew Garfield, marcando un alejamiento de los diseños de alta tecnología proporcionados por Tony Stark.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton y con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, está en producción y se estrenará el 31 de julio de 2026.

Además de Holland, regresan Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned, con nuevas incorporaciones como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Jon Bernthal como The Punisher.

Aunque los detalles de la trama no están confirmados, se espera que la historia siga a Peter Parker tras los eventos de No Way Home, donde todos olvidaron su identidad, enfocándose en un tono más callejero y emocional.

