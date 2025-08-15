Cerrar X
Sean Kingston pasará tres años y medio en prisión por fraude

El rapero Sean Kingston fue sentenciado a tres años y medio de prisión tras ser condenado por un esquema de fraude de $1 millón de dólares en el sur de Florida

El rapero Sean Kingston fue sentenciado este viernes a tres años y medio de prisión tras ser condenado por un esquema de fraude de $1 millón de dólares en el sur de Florida.

Kingston, cuyo nombre verdadero es Kisean Paul Anderson, y su madre, Janice Eleanor Turner, fueron condenados en marzo por un jurado federal por conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude electrónico. El juez de Estados Unidos David Leibowitz sentenció a Turner el mes pasado a cinco años de prisión.

El mismo juez sentenció a Kingston, quien fue inmediatamente puesto bajo custodia. Leibowitz también ordenó que se celebre una audiencia de restitución dentro de los próximos 90 días. La sentencia de Kingston será seguida por tres años de libertad supervisada.

Kingston, de 35 años, y su madre fueron arrestados en mayo de 2024 después de que un equipo SWAT allanara la mansión alquilada de Kingston en los suburbios de Fort Lauderdale. Turner fue detenida durante la redada, mientras que Kingston fue arrestado en Fort Irwin, una base de entrenamiento del Ejército en el desierto de Mojave en California, donde estaba actuando.

Según los registros judiciales, Kingston utilizó las redes sociales desde abril de 2023 hasta marzo de 2024 para organizar la compra de mercancía de alta gama. Después de negociar los acuerdos, Kingston invitaba a los vendedores a una de sus lujosas casas en Florida y prometía promocionarlos a ellos y a sus productos en las redes sociales.

Los investigadores dijeron que cuando llegaba el momento de pagar, Kingston o su madre enviaban a las víctimas recibos de transferencias bancarias falsos por la mercancía de lujo, que incluía un Escalade blindado, relojes y un televisor LED de 19 pies (5.9 metros), según los investigadores.

Cuando los fondos nunca se acreditaban, las víctimas a menudo contactaban repetidamente a Kingston y Turner, pero nunca se les pagaba o recibían dinero solo después de presentar demandas o contactar a las autoridades.

Kingston, quien nació en Florida y se crio en Jamaica, saltó a la fama a los 17 años con el éxito de 2007 "Beautiful Girls", que superpuso sus letras sobre la canción de 1961 de Ben E. King "Stand By Me". Sus otros éxitos incluyen "Take You There" de 2007 y "Fire Burning" de 2009.


