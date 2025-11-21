Cerrar X
Escena

Sebastíán Yatra estrena ‘La fkn vibra’ en colaboración con Xavi

Sebastián Yatra estrenó ‘La fkn vibra’, tema en colaboración con el mexicano Xavi. El sencillo mezcla reguetón y energía festiva

  • 21
  • Noviembre
    2025

El cantante colombiano Sebastián Yatra presentó este viernes su nuevo sencillo "La fkn vibra", una colaboración con el mexicano Xavi, reciente ganador del premio Billboard al Artista Nuevo del Año.

Se trata de la primera vez que ambos unen estilos y audiencias.

La canción mezcla elementos de reguetón con una letra que busca transmitir la energía espontánea de una noche entre amigos, una sensación que Yatra define como “imposible de explicar con palabras”.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Borja Respaldiza, filmado sin guion, sin poses y rodeado de amigos de ambos artistas.

Figuras como Tammy Parra y Barbarita aparecen en las escenas, pensadas para capturar momentos auténticos y cotidianos.

En Instagram, Yatra compartió un carrusel del detrás de cámaras con Xavi, acompañado del mensaje: “Salimos de fiesta y terminamos grabando un video”, reforzando la intención de mostrar naturalidad.

El colombiano explicó que el concepto del tema surgió de una energía que sólo quienes la han vivido pueden entender: “Los que la entendemos, sabemos lo que es”, señaló en redes.

La colaboración combina el pop latino característico de Yatra con el sonido del regional mexicano moderno que Xavi ha popularizado.

El resultado es un tema que, además de ampliar el alcance de ambos, celebra la unión de dos escenas musicales en plena expansión.


