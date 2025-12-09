Podcast
Escena

Taylor Swift lidera Billboard 200 de fin de año 2025

The Life of a Showgirl encabeza el Billboard 200 de fin de año 2025, marcando el quinto triunfo histórico de Taylor Swift y su segundo consecutivo.

  • 09
  • Diciembre
    2025

Taylor Swift volvió a hacer historia. Su álbum The Life of a Showgirl fue coronado como el número uno en la lista Billboard 200 de fin de año 2025, consolidando a la artista como la única en lograr esta distinción cinco veces y la primera en encabezar años consecutivos con discos distintos.

Un debut arrollador y récord histórico

Lanzado el 3 de octubre de 2025, el álbum debutó en el primer lugar del Billboard 200 con 4 millones de unidades equivalentes, la cifra semanal más alta registrada en la era moderna.

Ese impacto fue suficiente para dominar el año, a pesar de haber estado solo una semana en el periodo de elegibilidad del chart.

G2iFLEUWMAArNNf.jfif

Las canciones del disco también marcaron un hito al ocupar los primeros 12 lugares del Billboard Hot 100, lideradas por The Fate of Ophelia.

G2iFLEYXQAAFI7d.jfif

Un regreso al pop vibrante

Grabado en Suecia con Max Martin y Shellback, el álbum explora una mezcla de glamour, tragedia y empoderamiento. Incluye colaboraciones como Sabrina Carpenter en el tema titular y ha sido certificado multiplatino en varios países.

Su lanzamiento estuvo acompañado de un documental que superó los 50 millones de dólares en taquilla.

G2c8K80WkAAnmM7.jfif

Aunque algunos críticos consideraron que el álbum es menos profundo que trabajos previos, su éxito comercial lo convirtió en uno de los lanzamientos más grandes del año y reforzó el récord de Swift como la solista con más #1 en la historia del Billboard 200: 15 discos.

Un top 10 dominado por grandes nombres

El resumen anual también colocó a The Tortured Poets Department, el #1 de 2024, en el puesto 6. Morgan Wallen, SZA, Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish y Chappell Roan completaron un top 10 lleno de variedad y récords.

Taylor Swift hace historia con quinto álbum #1 en el Year-End Billboard 200

Taylor Swift se convirtió en la primera artista en la historia en encabezar cinco veces el Billboard 200 Year-End, luego de que The Life of a Showgirl cerrara 2025 en el primer lugar. 

El logro confirma su dominio absoluto en la industria musical y la consolida como una figura histórica en los charts.

Swift ha liderado el listado anual con cinco discos lanzados en distintas etapas de su carrera:

2009 – Fearless: El álbum que la impulsó al estrellato mundial con éxitos como Love Story.

EygJwwDWQAAzBO2.jfif

2015 – 1989: Su transición definitiva al pop, con hits como Shake It Off y Blank Space.

GM0uDeUXAAEknHm.jfif

2018 – reputation: Un regreso contundente tras un periodo de bajo perfil.

E8XjwzfVoAEJZtb.jfif

2024 – The Tortured Poets Department: Más de 2 millones de unidades vendidas en su primera semana.

GyIBNStWAAAeqqC (1).jfif

2025 – The Life of a Showgirl: Debutó con 4 millones de unidades equivalentes, el mayor arranque de la era moderna.

GyRHaOvWIAMCAfK.jfif

Lo más sorprendente es que The Life of a Showgirl solo necesitó una semana dentro del periodo de elegibilidad del ranking para dominar el Year-End, gracias al impacto abrumador de su lanzamiento.

Además, Swift cerró 2025 con 94 semanas acumuladas en el #1 del Billboard 200, un récord absoluto para un artista solista.


Comentarios

Etiquetas:
