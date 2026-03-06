Podcast
Regios piden a México condenar ataques en Medio Oriente

Un sondeo entre lectores de El Horizonte revela que 63.8% pide que México condene con firmeza los ataques en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán

  • 06
  • Marzo
    2026

Ante la escalada de tensiones entre la coalición Estados Unidos-Israel e Irán, la ciudadanía regiomontana ha manifestado una postura clara: México no debe permanecer indiferente. 

De acuerdo con un sondeo realizado entre los lectores de El Horizonte, la mayoría de los participantes demanda que el gobierno emita una condena enérgica contra las agresiones bélicas.

Los resultados de la encuesta revelan una marcada tendencia pacifista y de oposición a la violencia. 

El 63.8% de los participantes considera que la prioridad de la diplomacia mexicana debe ser oponerse fuertemente a los ataques.

Para los lectores, el nivel de violencia en el conflicto actual exige un posicionamiento ético y no solo diplomático.

En segundo lugar, la opción de mantenerse neutral obtuvo el 22.1%. 

Este sector se inclina por la Doctrina Estrada, formulada por el canciller mexicano Genaro Estrada Félix en 1930, prefiriendo que México evite cualquier tipo de involucramiento que pueda comprometer sus relaciones internacionales o su seguridad interna.

Por otro lado, las posturas de apoyo directo a la coalición occidental tuvieron una aceptación minoritaria con el 8.4%.

La pregunta de enviar tropas en apoyo a la coalición solo obtuvo el 4.6%.

La opción de otra respuesta fue del 0.9%.

Los regiomontanos definitivamente valoran la paz global. 

Con estos resultados, la audiencia de El Horizonte envía un mensaje: que México actúe como un mediador de paz y un opositor firme ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.


