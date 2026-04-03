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Shiloh Jolie protagoniza video de la artista Dayoung

La joven, conocida por ser hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprendió al público con su aparición, demostrando seguridad y presencia frente a la cámara.

  • 03
  • Abril
    2026

Shiloh Jolie ha comenzado a dar de qué hablar tras su reciente participación en un video “Whats a Girl To Do” de la artista Dayoung, marcando un nuevo paso en su acercamiento al mundo del entretenimiento. 

La joven, conocida por ser hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprendió al público con su aparición, demostrando seguridad y presencia frente a la cámara.

En el video, Shiloh destaca principalmente por su habilidad para el baile, una disciplina en la que ya había mostrado interés en el pasado y que ahora la coloca en el radar de nuevas oportunidades artísticas.

 Su participación ha sido bien recibida por los seguidores, quienes han elogiado su estilo, naturalidad y la manera en que logra destacar sin perder autenticidad, pese a la atención mediática que siempre la rodea.

Este proyecto representa un posible inicio en la carrera artística de Shiloh Jolie, quien poco a poco comienza a construir su propia identidad lejos de la sombra de sus famosos padres.

 Su incursión en el video de Dayoung no solo confirma su interés por el mundo creativo, sino que también abre la conversación sobre el futuro que podría tener dentro de la industria del espectáculo.


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