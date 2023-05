Sirenita impacta en premier de la Ciudad de México

Javier Bardem y Halle Bailey creen en las sirenas, la magia y los sueños, como lo compartieron en su visita a México, donde desfilaron por la alfombra azul de la película 'La Sirenita' ('The Little Mermaid') y charlaron con fans en una sesión de preguntas y respuestas.



Bardem, quien el viernes fue anunciado como el galardonado con el Premio Donostia 2023 del Festival de Cine de San Sebastián, señaló que él se puso en contacto con el equipo detrás de La Sirenita para expresar su interés por formar parte del elenco.

'Perseguí el papel, yo le mandé un texto al director diciéndole 'si existe la posibilidad de que el rey Tritón tenga acento español, por favor piensa en mí'', dijo Bardem en la alfombra azul. El director le dijo que de hecho habían pensado en él. Cuando por fin le dieron el papel, Bardem corrió a compartir la noticia con su hija, que tenía 7 años entonces, le dijo: 'Luna, voy a hacer La Sirenita y me dijo '¿vas a hacer Ariel? Y dije no, por el bien de todos, no''.