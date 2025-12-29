Podcast
Coahuila

'Cero tolerancia para actos de corrupción': Federico Fernández

El acuerdo con la mesa de seguridad fue el compromiso de combatir cualquier acto de corrupción, y en ese tenor seguirán al pendiente de las quejas ciudadanas

  • 29
  • Diciembre
    2025

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, reiteró que el Gobierno de Coahuila está comprometido con el combate a la corrupción y a hechos ilícitos en los que estén involucrados servidores públicos.

Luego de que circulara un video donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aparentemente extorsionan al conductor de un vehículo en un filtro de seguridad del municipio de Ramos Arizpe el pasado 30 de noviembre, el Fiscal señaló que se actuará conforme a derecho.

“Estos elementos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública han sido separados temporalmente del cargo hasta que se defina su situación, y para ello existen conductos internos y procedimientos administrativos”.

Separan a tres elementos de la SSP por presunta extorsión

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que fueron separados temporalmente tres elementos de la corporación para iniciar una investigación, al tiempo que reprobó los hechos.

“(La SSP) reitera su compromiso de Cero Tolerancia contra quien delinca o intente delinquir en Coahuila y con mayor rigor cuando se traten de elementos de seguridad, quienes con estas acciones intentan manchar la imagen de las diferentes corporaciones”.

Fiscalía mantendrá atención a quejas ciudadanas

Fernández Montañez dijo que el acuerdo con la mesa de seguridad fue el compromiso de combatir cualquier acto de corrupción, y en ese tenor seguirán al pendiente de las quejas ciudadanas que denuncien este tipo de hechos.

“Así como reconocemos a todas y todos los elementos que gracias a su trabajo mantienen a Coahuila seguro y en paz, hay que buscar sancionar a aquellos otros que se salgan de este tipo de actuación, que hemos buscado sea permanente y una constante en todo el estado”, subrayó.


