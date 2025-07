Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vuelve a retrasar su estreno

La última entrega de la trilogía animada, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ha sufrido un nuevo retraso en su fecha de estreno.

Inicialmente programada para marzo de 2024, la película fue pospuesta indefinidamente debido a la huelga de actores y guionistas de 2023 (SAG-AFTRA), que impidió completar las grabaciones de doblaje y afectó el proceso de producción.

Posteriormente, en la CinemaCon de 2025, Sony Pictures anunció que la cinta se estrenaría el 4 de junio de 2027, pero el estudio decidió que la mejor opción es ajustar la fecha para el 25 de junio de 2027.

Las razones detrás de este nuevo retraso incluyen la búsqueda de exclusividad en pantallas IMAX, evitando la competencia directa con el estreno de Cómo entrenar a tu dragón 2 (11 de junio de 2027), y el hecho de que en esas fechas los niños ya no estarán en clases, lo que podría maximizar la asistencia al cine.

Además, Sony ha priorizado la calidad del proyecto, descartando gran parte del material inicial por diferencias creativas y reiniciando aspectos clave de la producción para garantizar un cierre épico a la trilogía de Miles Morales.

A pesar de la frustración de los fans, el equipo creativo, liderado por los directores Bob Persichetti y Justin K. Thompson, y los guionistas Phil Lord, Christopher Miller y David Callaham, ha enfatizado su compromiso con ofrecer una película que cumpla con las altas expectativas generadas por Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023).

Se espera que la trama retome el cliffhanger de la segunda película, con Miles atrapado en la Tierra-42 enfrentándose a una versión alternativa de sí mismo como el Merodeador, mientras Gwen reúne un equipo de Spider-People para ayudarlo.

