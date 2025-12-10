Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_efef2c3c9a
Tamaulipas

Acusan burocracia de CFE por climas en escuela de Altamira

La Secundaria Técnica 87 de Altamira no puede activar su sistema de climatización por un retraso burocrático de la CFE, que no ha emitido un documento técnico

  • 10
  • Diciembre
    2025

A pesar de contar con infraestructura renovada, aulas equipadas y 44 aires acondicionados listos para funcionar, la Secundaria Técnica 87 de Altamira continúa sin poder activar su sistema de climatización debido a un retraso burocrático de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desde hace más de un año no ha emitido el documento técnico requerido para autorizar la operación total de la red eléctrica del plantel.

Víctor Raúl Córdoba Cedillo, supervisor de la zona escolar 13 y encargado de la institución, denunció que el plantel lleva más de 12 meses detenido en el mismo punto del trámite, a pesar de que ya se corrigieron fallas en conexiones, instalaciones eléctricas y elementos físicos que originalmente exigía CFE para avanzar.

“Ya está todo listo: sanitarios rehabilitados, red eléctrica renovada, conexiones corregidas y 44 climas instalados. El único obstáculo es un papel que CFE no ha liberado”, señaló. 

WhatsApp Image 2025-12-10 at 3.01.13 PM.jpeg

Explicó que el documento debe ser validado por la Comisión y luego enviado a la Secretaría correspondiente, pero el proceso se ha vuelto “excesivamente tardado y sin justificación técnica”.

Los equipos de aire acondicionado, 36 para aulas y el resto para áreas administrativas, fueron entregados hace un año; algunos donados por el gobernador y otros por el municipio de Altamira. Hoy las aulas ya cuentan con la capacidad eléctrica instalada.

Mientras el trámite sigue atorado, el plantel opera con carencias de personal y recursos, que han sido cubiertas parcialmente con apoyo de padres de familia y del municipio. Explicó que incluso la falta de docentes se atiende temporalmente con recurso municipal ante la tardanza en los procesos estatales.

El supervisor criticó que, aunque la escuela ha cumplido con cada requisito impuesto, CFE no ha mostrado avance ni claridad: “Iniciamos el trámite desde junio del año pasado, cada vez que piden algo, lo resolvemos; pero el documento no sale”.

Confió en que, con la intervención municipal y la presión de la comunidad educativa, el caso pueda resolverse en enero, aunque reconoció que todo sigue dependiendo de la liberación del trámite por parte de CFE.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0496df6e_2d03_4513_8d1b_2ed98837c210_9029f5d566
Avanzan trabajos en el auditorio de la UAdeC en saltillo
Whats_App_Image_2025_06_10_at_6_27_56_PM_3423617105
Altas temperaturas en el sur de Tamaulipas saturan red eléctrica
Programa_Mejora_por_onda_de_calor_vende_500_aires_acondicionados_15bb5e2180
Programa 'Mejora Coahuila' vende más de 500 aires acondicionados
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_59_943a80666b
Proponen regular cobros por 'maestros sombra' en colegios de NL
colectivo_amor_por_los_desaparecidos_anuncia_colaboracion_con_el_ayuntamiento_de_Reynosa_6edefa64e0
Colectivo anuncia colaboración con el ayuntamiento de Reynosa
Posada_Binacional_2025_fortalece_la_union_cultural_en_Texas_6efb688b2f
Posada Binacional 2025 fortalece la unión cultural en Texas
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×