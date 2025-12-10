Acusan burocracia de CFE por climas en escuela de Altamira

A pesar de contar con infraestructura renovada, aulas equipadas y 44 aires acondicionados listos para funcionar, la Secundaria Técnica 87 de Altamira continúa sin poder activar su sistema de climatización debido a un retraso burocrático de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desde hace más de un año no ha emitido el documento técnico requerido para autorizar la operación total de la red eléctrica del plantel.

Víctor Raúl Córdoba Cedillo, supervisor de la zona escolar 13 y encargado de la institución, denunció que el plantel lleva más de 12 meses detenido en el mismo punto del trámite, a pesar de que ya se corrigieron fallas en conexiones, instalaciones eléctricas y elementos físicos que originalmente exigía CFE para avanzar.

“Ya está todo listo: sanitarios rehabilitados, red eléctrica renovada, conexiones corregidas y 44 climas instalados. El único obstáculo es un papel que CFE no ha liberado”, señaló.

Explicó que el documento debe ser validado por la Comisión y luego enviado a la Secretaría correspondiente, pero el proceso se ha vuelto “excesivamente tardado y sin justificación técnica”.

Los equipos de aire acondicionado, 36 para aulas y el resto para áreas administrativas, fueron entregados hace un año; algunos donados por el gobernador y otros por el municipio de Altamira. Hoy las aulas ya cuentan con la capacidad eléctrica instalada.

Mientras el trámite sigue atorado, el plantel opera con carencias de personal y recursos, que han sido cubiertas parcialmente con apoyo de padres de familia y del municipio. Explicó que incluso la falta de docentes se atiende temporalmente con recurso municipal ante la tardanza en los procesos estatales.

El supervisor criticó que, aunque la escuela ha cumplido con cada requisito impuesto, CFE no ha mostrado avance ni claridad: “Iniciamos el trámite desde junio del año pasado, cada vez que piden algo, lo resolvemos; pero el documento no sale”.

Confió en que, con la intervención municipal y la presión de la comunidad educativa, el caso pueda resolverse en enero, aunque reconoció que todo sigue dependiendo de la liberación del trámite por parte de CFE.

