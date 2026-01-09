Podcast
Escena

Spotify responde a Café Tacuba tras retiro de su música

La plataforma negó financiar guerras o abusos de poder y afirmó que respeta la postura de Rubén Albarrán pero que los señalamientos no corresponden a los hechos

  • 09
  • Enero
    2026

El grupo mexicano Café Tacuba sorprendió al anunciar que había solicitado a su disquera que su catálogo musical fuera retirado de Spotify y la plataforma ya se pronunció al respecto.

Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación, argumentó que la banda no desea que su música contribuya a abusos del poder, las guerras en curso y la violencia, pero Spotify lo desmintió.

“Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”.

La empresa enfatizó que Helsing es una compañía independiente que suministra tecnología de defensa a Ucrania y que actualmente no existen anuncios de ICE en la plataforma.

Explicó que la publicidad mencionada correspondió a una campaña de reclutamiento del gobierno estadounidense difundida en varios medios y plataformas.


