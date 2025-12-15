Stranger Things se despide con tráiler del Volumen 2

La serie “Stranger Things” se acerca a su final definitivo con el lanzamiento del primer tráiler del Volumen 2 de la quinta temporada, revelado tras el estreno de los primeros episodios en Acción de Gracias.

La segunda parte llegará el 25 de diciembre, mientras que el episodio final se estrenará en Año Nuevo, marcando el cierre de una de las producciones más exitosas de la plataforma.

Regresa el elenco completo

Para la temporada final, regresan todos los personajes principales que dieron vida a Hawkins: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, entre otros. Además, se suman nuevos rostros como Linda Hamilton y Nell Fisher.

Hawkins frente a Vecna

En el Volumen 1, los habitantes de Hawkins viven confinados mientras el ejército investiga la grieta del Mundo del Revés.

Vecna continúa su amenaza, los Demogorgones cruzan al mundo real y los personajes enfrentan pérdidas, recuerdos y nuevas revelaciones.

El tráiler del Volumen 2 promete más destrucción, un mayor entendimiento del Upside Down y la batalla final contra Vecna.

Teaser for Vol. 2 of ‘Stranger Things’ Season 5. Out Christmas Day. pic.twitter.com/62OToOIQ51 — Pop Base (@PopBase) December 15, 2025

Shawn Levy, productor ejecutivo, aseguró que la serie tendrá “uno de los mejores finales en la historia de la televisión”.

El adelanto muestra escenas clave como el origen de Vecna, nuevas batallas y momentos emotivos entre los personajes, incluidos Dustin y Steve en la confrontación final.

Fechas clave del estreno

Netflix confirmó que el Volumen 2 incluirá los episodios 5, 6 y 7, que se estrenarán el 25 de diciembre de 2025, mientras que el episodio 8, el gran final, llegará el 31 de diciembre, cerrando así la historia creada por los hermanos Duffer justo antes de finalizar el año.

