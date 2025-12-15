Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, principal sospechoso del crimen

La industria cinematográfica de Estados Unidos se encuentra consternada tras la muerte del director y actor Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, quienes fueron encontrados sin vida el domingo en su domicilio del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Desde un inicio, el caso fue catalogado por las autoridades como un presunto homicidio, lo que generó un amplio despliegue policial y una fuerte atención mediática.

Sospechas y versiones

De acuerdo con la revista People, el principal sospechoso sería Nick Reiner, hijo mediano de la pareja, de 32 años.

No obstante, otras versiones periodísticas han sido más cautelosas.

El Los Angeles Times informó que la Policía de Los Ángeles interroga a un familiar cercano, sin confirmar de manera oficial la identidad del investigado.

El portal TMZ señaló que las víctimas habrían sido degolladas por un familiar, posiblemente tras una discusión, información que no ha sido confirmada por las autoridades.

Causa de muerte

Las autoridades detallaron que los cuerpos de Rob Reiner, de 78 años, y Michele Reiner, de 68, presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

Además, no se encontraron señales de que la vivienda hubiera sido forzada, lo que refuerza la hipótesis de que el responsable podría pertenecer al círculo cercano de las víctimas.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia alrededor de las 15:30 horas del domingo.

Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la pareja ya no presentaba signos vitales.

Trayectoria y legado

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año del estreno de When Harry Met Sally.

Tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy, además de Tracy, hija de la primera esposa del cineasta, Penny Marshall.

Reiner fue autor de clásicos del cine como Stand By Me, The Princess Bride, Misery y A Few Good Men, además de incursionar como actor en cine y televisión, carrera que le valió dos premios Emmy.

Comentarios