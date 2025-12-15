Podcast
Nacional

Confirma Presidencia visita de León XIV a México; aún sin fecha

Claudia Sheinbaum confirmó una llamada con el papa León XIV, quien mostró interés en visitar México. Ambos coincidieron en fortalecer programas de pacificación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el papa León XIV, a quien invitó formalmente a realizar una visita a México, aunque por ahora no existe una fecha definida para ese posible encuentro.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que el contacto se realizó el pasado 12 de diciembre, una fecha de gran significado para millones de mexicanos por la celebración de la Virgen de Guadalupe.

Explicó que fue el gobierno federal quien solicitó la llamada, la cual fue aceptada por el pontífice en un corto plazo.

Sheinbaum destacó el tono cordial del diálogo y el gesto del papa de enviar saludos al pueblo mexicano, subrayando la relevancia cultural y social que tiene esa fecha en la identidad nacional.

Invitación abierta al Vaticano

La titular del Poder Ejecutivo federal, señaló que durante la conversación extendió la invitación para que el papa León XIV visite México.

De acuerdo con su versión, el pontífice expresó su disposición e interés en venir al país, aunque dejó pendiente la definición de la fecha.

“Mostró mucho interés en visitar México, pero aún no hay una agenda concreta”, explicó la presidenta al ser cuestionada sobre el tema.

Coincidencia en la agenda de paz

Uno de los ejes centrales del diálogo fue la construcción de la paz y la reducción de la violencia. Sheinbaum indicó que habló con el papa sobre la importancia de fortalecer programas de pacificación en coordinación con la Iglesia católica, como el esquema de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

si-al-desarme-si-a-la-paz.jpg

Según relató, el pontífice coincidió en que la Iglesia puede contribuir, dentro del marco legal, a generar condiciones que ayuden a disminuir la violencia en distintas regiones del país.

 


