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Internacional

Coordina Israel con EUA reanudación de ataques contra Irán

A pesar de la existencia de un alto al fuego, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán continúan sin alcanzar un acuerdo duradero.

  • 17
  • Mayo
    2026

Israel mantiene coordinación con Estados Unidos ante una posible reanudación de ataques contra Irán, de acuerdo con dos personas familiarizadas con los preparativos militares, entre ellas un funcionario del ejército israelí.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que ambos gobiernos mantienen comunicación constante mientras continúan las tensiones en Medio Oriente tras el estancamiento de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo ante su gabinete que Israel permanece atento a la situación con Irán y preparado para cualquier escenario.

“Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario”, declaró Netanyahu.

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Netanyahu y Trump dialogan sobre tensión regional

Previo a una reunión del gabinete de seguridad israelí, Netanyahu sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según reportes del diario israelí Haaretz.

Durante la conversación abordaron el escenario regional, incluyendo las tensiones con Irán y la situación en Gaza y Líbano. El mandatario israelí indicó que mantiene comunicación frecuente con Trump y que además intercambiarían impresiones sobre la reciente visita del republicano a China.

Después de la llamada, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que lanzó una advertencia contra Irán.

“Irán debe ponerse las pilas o no quedará nada de ellos”, escribió el presidente estadounidense.

Irán mantiene discurso de resistencia en televisión estatal

Mientras continúan las tensiones diplomáticas y militares, presentadores de la televisión estatal iraní aparecieron armados durante transmisiones en vivo.

En uno de los programas, el conductor Hossein Hosseini recibió entrenamiento básico de un integrante encapuchado de la Guardia Revolucionaria y simuló disparar contra una bandera de Emiratos Árabes Unidos.

En otro canal, la presentadora Mobina Nasiri aseguró estar dispuesta a “sacrificar su vida” por Irán tras recibir un arma durante una concentración en Teherán.

Negociaciones siguen estancadas tras alto el fuego

El alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en vigor el pasado 8 de abril; sin embargo, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán continúan sin alcanzar un acuerdo duradero.

Desde entonces, autoridades israelíes han reiterado que las operaciones militares relacionadas con la guerra contra Irán aún no concluyen.


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