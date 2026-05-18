Dan un mes de plazo para cerrar investigación contra 'El Titán'

La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de José Antonio "N", alias "Titán" o “El Mamado”, tendrán un plazo perentorio de un mes para el cierre de la investigación, luego de que el presunto cabecilla de una célula criminal del Cartel del Noreste dedicada al robo de combustible fuera vinculado a proceso penal.

La resolución fue dictada por la jueza federal María de los Ángeles Padrón Banda tras una audiencia de casi nueve horas este domingo en el Palacio Federal de Justicia, en Cadereyta, donde se determinó que el señalado permanezca bajo la medida de prisión preventiva en el Cereso de Apodaca.

Defensa de “Titán” cuestiona operativo en Portal del Huajuco

Los abogados de "Titán" indicaron que el operativo del pasado 9 de mayo en la colonia Portal del Huajuco estuvo viciado, argumentando que las evidencias fueron manipuladas.

Aunque la Fiscalía logró la vinculación por portación de armas exclusivas del Ejército, posesión de cartuchos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ordenan liberación de tres detenidos

Previamente, la jueza Padrón Banda ordenó la liberación de las otras tres personas que habían sido capturadas en los operativos simultáneos de San Pedro Garza García y el sur de Monterrey.

La juzgadora ordenó la libertad de Jesse "N" (35 años) y Juan de Dios “N” (29 años), detenidos en la colonia Valle de San Ángel, así como a Rosario “N” (41 años), quien había sido arrestada en el mismo domicilio de Portal del Huajuco.

La atención del proceso federal se concentrará exclusivamente en el mes de investigación fijado para resolver la situación jurídica definitiva de "El Titán".

Investigaciones rastrean nexos con “El Señor de los Buques”

Las investigaciones federales rastrean los presuntos nexos entre el imputado y Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”.

Las autoridades federales identifican a José Antonio “N” como uno de los líderes de una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que su captura derivó de trabajos de inteligencia coordinados.

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