Sydney Sweeney causa polémica en el cartel de Hollywood

La actriz Sydney Sweeney se encuentra en el centro de la polémica luego de que trascendiera que habría trepado o accedido al cartel de Hollywood para colgar sujetadores como parte de una acción promocional para el lanzamiento de su nueva línea de lencería.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses como TMZ, la intervención se realizó en una zona de acceso restringido y protegida, ubicada en las colinas de Los Ángeles, lo que de inmediato generó cuestionamientos por el posible incumplimiento de normas municipales.

Sydney Sweeney reclaiming her body from Hollywood by putting her new lingerie line on the Hollywood sign. 👏🏻 pic.twitter.com/1vR0VyyWvI — kayla (@jadedkayla) January 26, 2026

Riesgo legal y posibles sanciones

Aunque el equipo de la actriz contaba con un permiso de FilmLA para grabar en el área, dicho aval no autorizaba tocar, trepar o modificar la estructura del icónico letrero, ni colocar objetos sobre él.

El presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood aseguró que no se concedió ningún permiso para realizar ese tipo de intervención, lo que podría derivar en cargos por allanamiento o vandalismo, delitos considerados menores pero sancionables en la ciudad de Los Ángeles.

Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna multa ni arresto relacionado con el incidente.

Estrategia polémica y viral

La acción fue descrita como un movimiento “legalmente arriesgado”, pero altamente efectivo en términos de viralidad y exposición mediática, alineado con el historial reciente de campañas controvertidas protagonizadas por la actriz.

El proyecto de lencería de Sweeney cuenta, según versiones periodísticas, con financiamiento de inversionistas de alto perfil, entre ellos Jeff Bezos, lo que ha incrementado el interés público alrededor del lanzamiento.

Mientras tanto, el acto sigue generando debate entre quienes lo consideran una audaz estrategia de marketing y quienes lo califican como una falta de respeto a un símbolo cultural protegido de Hollywood.

