Afina Guadalupe nuevos reglamentos para tener una ciudad moderna

Con la visión de tener una ciudad moderna, con desarrollo urbano sustentable, el municipio de Guadalupe afina dos nuevos Reglamentos, el de Zonificación y Uso de Suelo y el de Construcción.

En la elaboración de dichas normas municipales se contó con la estrecha colaboración de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Nuevo León.

El alcalde Héctor García se reunió este lunes con miembros de la CANADEVI, para detallar la visión urbana y de vivienda del municipio de Guadalupe.

En la reunión el Presidente de la Cámara, Javier Treviño, reconoció la apertura de las autoridades de Guadalupe para lograr el impulso de la ciudad, que en el 2026 será sede mundialista.

“Agradezco mucho la participación de la Canadevi, en la elaboración de los Reglamentos, fue la Cámara que más participó, estuvo muy atenta en revisar cada uno de los temas, y eso nos da mucho gusto porque tenemos la visión de quienes tienen experiencia en la construcción, mientras que nosotros como autoridad seremos facilitadores para modernizar a Guadalupe”., comentó el presidente municipal.

Héctor García puntualizó que en las nuevas normas municipales se contempla la digitalización de procesos y trámites que agilicen la realización de nuevos desarrollos, que además de brindar empleo aportarán al desarrollo urbano ordenado.

