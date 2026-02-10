Sydney Sweeney debuta en Wall Street con American Eagle

La actriz Sydney Sweeney dio la campanada de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) junto con Jay Schottenstein, presidente y director ejecutivo de American Eagle Outfitters.

La famosa también estuvo acompañada por otros ejecutivos de la cadena minorista mientras firmaba un libro en la Bolsa.

La actriz se asoció con American Eagle en el 2025 para una campaña publicitaria que atrajo mucha atención y críticas en línea.

Para la cita, Sweeney lució pantalones vaqueros y una chaqueta de mezclilla azul claro, un guiño al eslogan "Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales”.

La campaña generó miles de críticas. Algunos detractores argumentaron que su juego de palabras entre las palabras "jeans" y "genes" difuminaba la línea entre el marketing de moda y las referencias a rasgos genéticos.

American Eagle también respondió a las críticas en su momento, escribiendo en redes sociales que el anuncio "es y siempre fue sobre los jeans".

"Sus jeans. Su historia. Seguiremos celebrando cómo todos usan sus jeans AE con confianza, a su manera", dijo la compañía. "Los jeans geniales le quedan bien a todo el mundo".

