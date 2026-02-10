Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_02_09_a_la_s_9_13_50_p_m_6006fd8c06
Escena

Sydney Sweeney debuta en Wall Street con American Eagle

La actriz acompañó a American Eagle en el NYSE; la campaña de jeans de 2025 generó críticas por el juego de palabras con “genes”

  • 10
  • Febrero
    2026

La actriz Sydney Sweeney dio la campanada de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) junto con Jay Schottenstein, presidente y director ejecutivo de American Eagle Outfitters.

La famosa también estuvo acompañada por otros ejecutivos de la cadena minorista mientras firmaba un libro en la Bolsa.

La actriz se asoció con American Eagle en el 2025 para una campaña publicitaria que atrajo mucha atención y críticas en línea.

Para la cita, Sweeney lució pantalones vaqueros y una chaqueta de mezclilla azul claro, un guiño al eslogan "Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales”.

Captura de pantalla 2026-02-09 a la(s) 9.15.36 p.m..png

La campaña generó miles de críticas. Algunos detractores argumentaron que su juego de palabras entre las palabras "jeans" y "genes" difuminaba la línea entre el marketing de moda y las referencias a rasgos genéticos.

American Eagle también respondió a las críticas en su momento, escribiendo en redes sociales que el anuncio "es y siempre fue sobre los jeans".

"Sus jeans. Su historia. Seguiremos celebrando cómo todos usan sus jeans AE con confianza, a su manera", dijo la compañía. "Los jeans geniales le quedan bien a todo el mundo".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

f350c814a9e4_gettyimages_2041033191_1_aa1df205f5
Úrsula Corberó y Chino Darín se convierten en padres
AP_26041100856847_2768a7f818
Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O'Hara
EH_DOS_FOTOS_4_0cda99ade5
Michelle Yeoh recibirá estrella en el Paseo de la Fama
publicidad

Últimas Noticias

AP_26028570925534_197aab0996
Netanyahu viaja este martes a EUA por diálogo nuclear con Irán
vicealmirante_farias_sheinbaum_b024de6d5a
Delega Presidencia investigación a FGR sobre caso Farías Laguna
fuerza_aerea_mexicana_dcd11a2164
Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana; vocación y disciplina
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×