¡Talento y seducción! Dua Lipa emocionó a los regios

La británica demostró su dominio del escenario y confirmó que está en su mejor momento

Música, voz, baile, moda y sensualidad definen a Dua Lipa, y esta noche fue lo que entregó a los 20,000 asistentes (cifra oficial) que presenciaron el Future Nostalgia Tour en el Estadio Banorte.

Durante casi hora y media el público disfrutó de cada uno de los temas que han encumbrado a la británica como referente en la industria musical actual.

Con una producción impecable - jugando con un concepto "retro-futurista"- con luces robóticas coloridas, gráficos y videos proyectados en las pantallas gigantes y el apoyo de sus músicos, coristas y un nutrido cuerpo de baile, Dua Lipa hizo gala de talento desde que dio inicio con Physical, New rules y Love again.

Un sencillo saludo en español, "buenas noches Monterrey, bienvenidos", y la emoción no se hizo esperar.

El público cantó y bailó, algunos sin inhibiciones, otros con timidez, pero todos seducidos por los beats. En la audiencia, los jóvenes -que eran aplastante mayoría -, lucieron sus looks más "trendy" para estar a tono.

Los vestuarios de Dua Lipa también impactaron, tanto por sus diseños (no hay que olvidar su etapa en el modelaje), como por la forma en que hicieron lucir su figura, admirada igualmente por caballeros y damas que celebraron su jugueteo seductor en su baile durante Pretty please.

Esa mezcla entre dulzura y sensualidad lo complementó con una voz que lució en todo momento, un alarde de condición física mientras ejecutaba sus coreografías.

"Vamos Monterrey, gracias por una noche mágica, hoy es el último show del Latinoamérica tour, gracias con todo mi corazón y amor, por su apoyo y energía, estoy agradecida por estar aquí, los quiero mucho", dijo en un español perfecto antes de otro de sus hits, Be the one, el tema en el que más interacción tuvo con el público.

Dua Lipa fue complaciente en la noche, exclamó "OK, guapos y guapas" y hasta se dio tiempo de jugar con un peluche del Dr. Simi (en Ciudad de México fue señalada por patear uno que se cruzó en su camino).

Good in bed, Fever y Boys will be boys aparecieron en lo que fue un setlist contundente con los éxitos de su disco homónimo y de Future Nostalgia, el que da nombre a la gira internacional que la ha llevado a grandes escenarios, además de las colaboraciones que ha realizado con otros artistas de renombre.

El público siempre estuvo a sus pies y Dua Lipa les regaló temas que hicieron bailar a todos. A partir de One kiss (su colaboración con Calvin Harris) todo fue fiesta, seguida de Electricity (que grabó con Silk City), Hallucinate y Cold heart (con Elton John acompañándola en la pantalla), en la que la bandera de México lució en el escenario.

El cuarto acto con Future nostalgia, Levitating y Don't start now cerró una noche espectacular tras casi hora y media, momentáneamente, porque con la adrenalina, seguramente muchos seguirían la fiesta... incluida Dua Lipa.