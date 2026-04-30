Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
luli_pamplin_70f93e68b8
Escena

Llega Luli Pampín a Monterrey con Millones de Gracias World Tour

Durante la presentación, los asistentes pueden cantar, bailar y participar en distintas dinámicas dentro del espectáculo.

  • 30
  • Abril
    2026

Luli Pampín celebra 10 años de carrera con su gira ‘Millones de Gracias World Tour’, un espectáculo familiar que llegará a escenarios como Arena Monterrey con una producción de gran escala.

El show conmemora una década de trayectoria y el alcance digital de la artista, que supera los 20 millones de suscriptores en YouTube. La propuesta combina música en vivo, coreografías y elementos visuales para público infantil y familiar.

¿Qué incluye el espectáculo ‘Millones de Gracias World Tour’?

La producción contempla voz en vivo, pantallas gigantes, más de 20 cambios de vestuario y la participación de más de 15 bailarines, quienes interpretan personajes y coreografías durante el espectáculo.

El formato está diseñado como una experiencia escénica con elementos narrativos, donde se integran música, interacción con el público y recursos visuales.

Canciones y dinámica del show

El repertorio incluye temas conocidos del público infantil como “Camino por la selva”, “A mi burro le duele la cabeza”, “La vaca Lola” y “Aram Sam Sam”, entre otros.

Durante la presentación, los asistentes pueden cantar, bailar y participar en distintas dinámicas dentro del espectáculo.

Fechas de venta de boletos en Monterrey

Para la presentación en Arena Monterrey, la preventa Banco Azteca se realizará el 2, 3 y 4 de mayo.

La venta general comenzará el 5 de mayo a las 10:00 horas, con boletos disponibles en el sistema Superboletos y en taquillas del recinto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_gp_miami_fbde17e579
F1 regresará en Miami tras pausa por conflicto en Medio Oriente
michael_movie_6e2d8543ac
Anuncian secuela de Michael: ¿cuándo se estrena?
fede_vigevani_0c5bee7857
Presentará Fede Vigevani su espectáculo en Arena Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

infantino_presidente_2027_marruecos_5782ebd662
FIFA elegirá presidente en Marruecos; Infantino va por reelección
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×