Sabrina Carpenter modera su actuación en cabeza de festival

Sabrina Carpenter ha demostrado ser una de las artistas más destacadas del momento, y su reciente actuación en el programa principal del BST Hyde Park en Londres, refleja su habilidad para brillar incluso al ajustar su estilo.

Carpenter optó esta vez por una actuación más moderada en comparación con su característico estilo enérgico y provocador, pero mantuvo su esencia con una mezcla de carisma, calidad vocal y una puesta en escena que conecta profundamente con su audiencia.

En su gira Short n' Sweet Tour, ha destacado por momentos icónicos, como el uso de vestuarios reveladores y las poses inspiradas en su canción "Juno", además de interpretar éxitos como "Espresso", "Please Please Please" y "Taste", pero esta vez la cantante estadounidense adoptó un espectáculo más familiar en el Hyde Park de Londres.

Su capacidad para combinar letras pegajosas, un estilo pop ochentero con purpurina y una presencia escénica auténtica ha sido clave para consolidarla como una estrella del pop actual.

A pesar de esta moderación, su actuación no perdió impacto, conquistando al público con un espectáculo que evocó una estética de los 80, descrita como un "plató televisivo" con elementos de casa de muñecas, reforzando su imagen de "princesa del pop".

Ella le dijo a la multitud que estaba "muy, muy agradecida" de que el público hubiera elegido pasar la noche del sábado con ella, y comentó que "Londres es muy divertido y hay mucho que hacer aquí".

