Taylor Swift bailando al ritmo de Bad Bunny en los Grammy

La entrega 65 de los Grammy se llevó a cabo anoche en Los Ángeles, y nos regaló una gala llena de momentos memorables, pues Beyoncé se coronó como la persona con más Grammy en la historia de la premiación y nos mostró un Harry Styles sorprendido por ganar la categoría más importante de la noche: Mejor Álbum del año, por Harry’s House.

Pero no solo las premiaciones se llevaron la atención del público, sino también los encuentros entre los famosos y varias polémicas.

A continuación, lo más destacado de la noche:

Taylor Swift baila al ritmo de Bad Bunny

El cantante de música urbana no solo se llevó un Grammy a casa, sino también la satisfacción de poder iniciar la gala, donde puso a todos a bailar al ritmo de merengue, con su canción ‘Después de la playa’, perteneciente a su álbum ‘Un Verano Sin Ti’ con el cual ganaría la categoría.

Bad Bunny opens the #Grammys with a party

Y vaya que si armó una fiesta, pues uno de los momentos más icónicos de la noche fue precisamente ver a la cantante de pop, Taylor Swift, bailar con gran ritmo; algo que no esperaban los fanáticos, pues el estilo de ambos artistas entre sí, es muy diferente.

Incluso, posteriormente se revelaron una serie de fotografías de los cantantes abrazados, mostrando la emoción de conocerse; ambos grandes exponentes de la música, dentro de su género.

Ben Affleck no parecía muy entusiasmado

El actor acudió como acompañante de su esposa, la flamante Jennifer López, y es que mientras ella parecía estarse divirtiendo con las interpretaciones de diversos artistas, el actor no parecía muy feliz.

Se le pudo apreciar con una cara larga en diversas ocasiones, en las que, incluso, parecía tener un poco de fastidio y cansancio; rápidamente estas imágenes se volvieron virales en redes sociales, ya que los usuarios aseguran comprender el sentir de Affleck.

Incluso, se les ve teniendo un pequeño desacuerdo en vivo, donde Jennifer parece regañarlo.

Jennifer Lopez se ve que trae cortito a Ben Affleck ya me lo andaba puteando a media premiación







Ya ves te dije que … bla bla bla ahorita ni me hables Ben no quiero pelear no me hables te lo digo enserio