Escena

Taylor Swift convierte la naranja en el nuevo oro para las marcas

El próximo lanzamiento del álbum de Taylor Swift y su amor por todo lo relacionado con el color naranja no pasa desapercibido para sus fans, ni para las marcas

  • 15
  • Agosto
    2025

El próximo lanzamiento del álbum de Taylor Swift y su amor por todo lo relacionado con el color naranja no pasa desapercibido para sus fans, ni para las marcas que buscan aprovechar lo que se ha convertido en un enorme impulso económico.

El miércoles, después de que Swift apareciera en el podcast "New Heights", presentado por su novio y estrella de fútbol americano de la NFL, Travis Kelce, para anunciar el lanzamiento inminente de su duodécimo álbum de estudio "The Life of a Showgirl", las grandes empresas iniciaron una frenética actividad de marketing.

¿La razón? La capacidad de Swift para generar expectación y atraer ingresos.

Las apariciones de Swift en sus giras se han convertido en eventos económicos. La gira Eras de la cantante hace dos años fue la primera de este tipo en superar la marca de los 1,000 millones de dólares, según las listas de fin de año de Pollstar de 2023.

Las ciudades y sus alrededores registraron un considerable impulso económico después de la aparición de Swift y miles de fans haciendo la peregrinación para gastar dinero en hoteles, restaurantes y otros lugares alrededor de los conciertos.

Las empresas ya no esperan para capitalizar el atractivo gravitacional de Swift y los memes con temática naranja de las grandes marcas comenzaron a aparecer casi de inmediato.

Esto se debe a que Swift apareció en el escenario vistiendo de naranja en numerosas ocasiones hacia el final de su gira Eras y discutió sus sentimientos sobre el color en el podcast del miércoles.

Numerosas corporaciones, desde United Airlines hasta Olive Garden, comenzaron a publicar memes en tonos naranjas en sus propias cuentas de redes sociales poco después de que se anunciara el nuevo álbum. Shake Shack, FedEx, Buffalo Wild Wings, Cinnabon, Walmart y Netflix también lo hicieron.

Más de una decena de equipos de la NHL siguió con publicaciones en redes sociales reconociendo el nuevo álbum de Swift, tanto en Canadá como en Estados Unidos.

Incluso X se unió a la acción, declarando que tenía una nueva foto de perfil: una X naranja brillante. La publicación ha acumulado hasta ahora 5.5 millones de vistas.

Google modificó su motor de búsqueda para celebrar el lanzamiento en octubre de "The Life of a Showgirl" de Swift. Los usuarios que buscan "Taylor Swift" son recibidos con una lluvia de confeti digital naranja, junto con un corazón naranja llamante y la frase, “Y, cariño, eso es el mundo del espectáculo para ti”.

Muchos, al parecer, vieron valor en vincular su marca a Swift.

Swift mencionó durante el podcast del miércoles que se había sometido a una cirugía ocular Lasik. La cuenta X de LASIK.com no perdió tiempo en promocionar la afortunada mención.

"Me hice LASIK, tengo una visión increíble", publicaron, acompañados de un vídeo de Swift mencionando el procedimiento en el podcast "New Heights". "TAYLOR SWIFT TODOS (emoji de corazón rojo). ¡¡¡¡¡¡HEMOS ALCANZADO EL PICO!!!!!!"

La publicación actualmente tiene más de 389,000 vistas y 15,000 me gusta.


