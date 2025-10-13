Cerrar X
Escena

Taylor Swift rompe récord histórico con 'Life of a Showgirl'

Taylor Swift rompe récord: su álbum Life of a Showgirl vendió 4 millones en su primera semana, el debut más exitoso de la historia

  • 13
  • Octubre
    2025

Taylor Swift volvió a hacer historia en la industria musical. Su más reciente álbum, Life of a Showgirl, debutó con 4 millones de copias vendidas en su primera semana, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de todos los tiempos.

La cantante celebró el logro con un emotivo mensaje a sus seguidores, recordando que un día como hoy, hace 20 años, lanzó su primer álbum "Taylor Swift", que vendió 40,000 copias en su primera semana. Hoy, dos décadas después, festeja junto a sus “swifties” un récord sin precedentes.

“Tengo cuatro millones de agradecimientos que enviar a los fans y cuatro millones de razones para sentirme aún más orgullosa de este álbum de lo que ya estaba. Gracias por salir a celebrar este proyecto en los cines, invertir en vinilos, escuchar el álbum en streaming, ver el vídeo, comprar CD, leer los poemas que escribí en el interior del embalaje y sumergiros en The Life of a Showgirl. Apreciaré este sentimiento para siempre. Simplemente, guau”, escribió Swift en sus redes sociales.

Billboard Hot 100 (Taylor's Version)

Con este lanzamiento, Swift vuelve a dominar el Top 10 del Billboard Hot 100, tal como hizo con sus álbumes anteriores Midnights y The Tortured Poets Department.

Ninguna otra artista ha logrado ocupar completamente las primeras diez posiciones en tres ocasiones distintas.

Este récord consolida a Taylor Swift como una de las figuras más influyentes y exitosas de la era moderna, superando marcas que parecían imposibles en tiempos del streaming.

Además, el fenómeno global que acompaña cada uno de sus lanzamientos demuestra el poder de su base de fans y su profundo impacto cultural.

